Vaste telefoonlijn verdwijnt in Frankrijk, België volgt (nog) niet

Het Franse Orange vervangt de klassieke vaste telefoonlijn door bellen over internet - voice over ip (VoIP) in het jargon. In ons land zijn er niet meteen plannen in die richting.

De Franse telecomgroep Orange stopt geleidelijk aan met de klassieke vaste telefonie. De gesprekken zullen voortaan over het internet gebeuren.

139 jaar nadat de eerste telefoonlijn werd aangelegd in Parijs wordt op 15 november komaf gemaakt met die klassieke vaste lijn. Orange, het vroegere France Télécom en de voormalige staatsmonopolist, stopt dan met de commercialisering van vaste telefonie. Nieuwe klanten of Fransen met verhuisplannen zullen zo'n abonnement niet meer kunnen aanvragen. Bellen zal voortaan over een internetaansluiting gebeuren.

Testen wezen al uit dat de overschakeling vlot verloopt, verzekert Orange. Het telecombedrijf zegt geen terughoudendheid te merken tegenover de technologie, en evenmin ongerustheid over de installatie. Voor oudere klanten zal een eenvoudig aanbod worden uitgewerkt, verzekert het bedrijf.

In 2023 wordt de stekker volledig uitgetrokken: dan zal gemeente per gemeente komaf worden gemaakt met de klassieke vaste telefoonlijn en zullen alle klanten over het internet bellen. Volgens Orange is de klassieke technologie voor de vaste telefoonlijn inmiddels veertig jaar oud en versleten. Orange heeft het ook steeds moeilijker om onderdelen te vinden in geval van pannes. De andere Franse operatoren stapten al eerder over naar internetbellen of voice over ip (VoIP).

Dat betekent niet dat de vaste lijn verdwijnt in Frankrijk, verzekert de Franse regering. Een vaste telefonielijn blijft deel uitmaken van de universele dienstverlening. Maar het staat Orange vrij om de technologie daarvoor te kiezen, klinkt het.

België

In ons land zijn er niet meteen plannen om het Franse voorbeeld te volgen. Telenet stelt vast dat het gebruik van vaste telefonie in de lift zit, zeker voor lange gesprekken. Bij Proximus is eenzelfde geluid te horen.

Anders dan bij vaste telefonie kan bij internetbellen de kwaliteit van het gesprek niet altijd top zijn. Over dezelfde verbinding lopen ook het internetverkeer en digitale televisie.