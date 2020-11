Veiling supersnel internet ten vroegste over een jaar

Het duurt zeker nog een jaar voor de radiofrequenties van het supersnel mobiel internet 5G onder de hamer gaan. Dat stelt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) in een interview met De Tijd, en de telecomwaakhond BIPT bevestigt het.

De politieke struikelblokken zijn grotendeels geparkeerd, maar de juridische en praktische uitwerking van de veiling vergen elk nog zes maanden.

Ons land loopt zo achter op buurlanden als Duitsland en Nederland, waar het 5G-spectrum al volledig of deels geveild is. België beperkte zich tot een tijdelijke noodingreep voor proefprojecten of beperkte uitrol.

5G haalt op zijn piek een snelheid die twintig à dertig keer hoger ligt dan zijn voorganger 4G, en is ook betrouwbaarder. Voor het bedrijfsleven is 5G van belang voor de aandrijving van machines, robotica of drones op afstand. Met het netwerk kunnen consumenten onderweg sneller filmpjes kijken of gamen.

De Sutter belooft wel vaart te maken met het dossier, dat anderhalf jaar geblokkeerd zat door een centendiscussie tussen de federale overheid en de deelstaten. Voor haar eigen politieke familie is dat geen evidentie, vooral bij Ecolo. De Brusselse regering hanteert nu nog strikte normen voor straling en houdt burgerbevragingen over het thema. De Sutter zal de Brusselse regering vragen de discussie over de stralingsnormen aan te gaan.

Het belang van 5G is gigantisch: voor de mobiliteit, industriële processen én de geneeskunde. Petra De Sutter Minister van Telecom (Groen)

‘Wij, en vooral Ecolo, hebben kiezers die bezorgdheden hebben over milieu en gezondheid’, geeft De Sutter toe. ‘Ik neem de bezorgdheden ernstig, maar ik zie op dit moment geen bewijs dat de heersende stralingsnormen tot gezondheidsschade leiden. Kan dat in de toekomst veranderen? Misschien, en dus moeten we dat goed blijven onderzoeken. Maar ik zal zeker niet de minister zijn die 5G tegenhoudt. Het belang voor de industrie, de mobiliteit en de geneeskunde is gigantisch.’

De veiling van de frequenties waar de 5G-banden toe behoren, kan zeker 800 miljoen euro opbrengen, verwacht het BIPT. De deelstaten claimen een groter deel van die koek dan bij vorige veilingen. Er is voorlopig besloten het geld op een geblokkeerde rekening te parkeren, tot er een akkoord is over de verdeling.

Maar zelfs dan is er nog werk aan de winkel. Een aanpassing van de telecomwet is nodig om de minimumbedragen voor de veiling op te nemen. ‘Dat moet naar de Kamer en de Raad van State’, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. Er moet ook nog een reeks Koninklijke Besluiten worden goedgekeurd die de operatoren voorwaarden opleggen, zoals de dekking die ze moeten halen. Beide hebben zes maanden nodig, waardoor de veiling pas eind 2021 of begin 2022 kan plaatsvinden.