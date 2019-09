Verkoop VOO, Win en Elicio bevroren

Dat is het gevolg van de commotie die ontstond toen bekend werd dat Nethys-topman Stéphane Moreau in het geniep verkoopakkoorden had gesloten met de investeerder Providence en Nethys-bestuurder François Fornieri, de topman van Mithra.

De rapporten worden verwacht tegen 10 oktober. Dat is twee weken voor een belangrijke voorwaarde in de deal met Providence. Enodia moet Brutélé voor 24 oktober overnemen. Gebeurt dat niet, dan kan Providence de deal afblazen of alleen de Luikse kabel overnemen voor een lagere prijs. Brutélé is de intercommunale die de kabelbelangen van een dertigtal gemeenten uit Brussel en Henegouwen beheert. Het is in het kabelbedrijf VOO de kleinere partner van Nethys.