Verkoop Waalse kabel nadert ontknoping

Nethys had de voorbije maanden op eigen houtje al een deal met Providence gesloten zonder de bestuurders van Enodia daarvan in te lichten. Dat leidde tot een politieke rel en het vertrek van de omstreden topman van Nethys, Stéphane Moreau.

‘Wat er nu op tafel ligt, is geruststellend. We hebben het contract van Nethys met Providence op een goede manier heronderhandeld’, zeggen de drie vertegenwoordigers van Enodia.

Eén van de elementen die herbekeken werden, is de waardering van VOO. Het voormalige management van Nethys had met Providence een ondernemingswaarde van 1,07 miljard euro afgesproken. Nu is een waarde van 1,1 en 1,2 miljard uit de bus gekomen. Dat bedrag is bovendien een ondergrens, zegt Culot.