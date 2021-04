Verzet tegen bod op Orange Belgium organiseert zich

Orange herhaalt dat het geen intentie heeft om zijn bod van 22 euro per aandeel Orange Belgium te wijzigen.

Nadat de Franse telecomgroep Orange heeft herhaald dat zijn bod van 22 euro per aandeel Orange Belgium definitief is, roeren de aandeelhouders zich. Deminor en WATT Legal mengen zich in de zaak.

Deminor roept de minderheidsaandeelhouders van Orange Belgium op niet in te gaan op het bod van moeder Orange . Deminor, dat adviseur is van de minderheidsaandeelhouder Polygon, merkt op dat 'in andere gevallen waarin de minderheidsaandeelhouders zich hebben verenigd om een vereenvoudigd overnamebod te dwarsbomen, dat hun belangen niet heeft geschaad, integendeel'.

Deminor hekelt ook de 'merkwaardige timing' van de publicatie van het prospectus van het bod, aan de vooravond van de paasvakantie, en het krappe tijdschema. Het doel lijkt de aandeelhouders aan te zetten tot het nemen van een overhaaste beslissing die tegen hun belangen kan indruisen, vindt het adviesbureau.

Ook het advocatenkantoor WATT Legal roert zich. Het kantoor van meester Laurent Arnauts is geraadpleegd door kleine aandeelhouders die vinden dat het best niet op het bod wordt ingegaan. 'Er wordt slechts 22 euro per aandeel geboden, terwijl het volgens sommige ramingen tot meer dan het dubbele waard kan zijn', klinkt het.

Private onteigening