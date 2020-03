Vijf bedrijven krijgen tijdelijke 5G-licentie

De telecomwaakhond BIPT publiceerde dinsdagochtend de resultaten van een marktbevraging over de toekenning van 'voorlopige gebruiksrechten' in de frequentieband tussen 3,6 en 3,8 GhZ. Dat is een deel van het radiospectrum dat voorbehouden is om supersnelle, draadloze 5G-netwerken uit te rollen.