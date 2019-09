Vlaams-Waals pokerspel rond Brusselse kabelgroep Brutélé

De Brusselse intercommunale Brutélé speelt een sleutelrol in de strijd om de Waalse kabeloperator VOO. Telenet heeft dinsdag zijn overnamevoorstel aan Brutélé hernieuwd.

De weg naar de heerschappij in het Waalse kabellandschap loopt via Brussel. Brutélé, de intercommunale die de kabelbelangen van een dertigtal gemeenten uit Brussel en Henegouwen beheert, is de kleinere partner in de kabeloperator VOO, naast de Luikse groep Nethys, een dochter van de Luikse intercommunale Enodia (het vroegere Publifin).

Afgelopen weekend raakte bekend dat Nethys-topman Stéphane Moreau een overeenkomst heeft gesloten met het Amerikaanse investeringsfonds Providence, dat VOO wil overnemen. Moreau kon die deal maandenlang onder de radar houden, ook voor de bestuurders van Brutélé.

De overeenkomst bevat wel een belangrijke voorwaarde: Enodia moet Brutélé voor 24 oktober overnemen. Gebeurt dat niet, dan kan Providence de deal afblazen of alleen de Luikse kabel overnemen voor een lagere prijs.

Het is zeer de vraag of die deadline van 24 oktober gehaald wordt. De raad van bestuur van Brutélé zat dinsdagavond samen om de toestand te bespreken, maar enkele bestuurders van de intercommunale lieten zich vooraf erg kritisch uit over de machinaties van Moreau.

Vetes

Het dossier-VOO brengt enkele oude vetes in de Waalse politiek weer tot leven. Nethys wordt van oudsher gedomineerd door PS-burgemeesters uit het Luikse, die vooral hun lokale belangen voor ogen hebben. En die rijmen niet altijd met de belangen van de Brusselaars en de Henegouwers. ‘We laten ons niet afpersen omdat meneer Moreau achter onze rug akkoorden afsluit’, zei DéFI-politicus Didier Gosuin (foto), de burgemeester van Oudergem, in een reactie. Ook Paul Furlan, de PS-burgemeester van het Henegouwse Thuin, is kritisch. ‘Als het Nethys’ bedoeling om achter onze rug een meerwaarde op te strijken, kunnen we onze aandelen evengoed zelf verkopen, zonder tussenpersoon.’

De Vlaamse kabelaar Telenet, die al jaren zijn zinnen heeft gezet op een overname van VOO, ruikt zijn kans. Telenet liet in een brief aan Brutélé weten dat het nog altijd kandidaat is om de Brusselse intercommunale over te nemen. Het gaat om de ‘herbevestiging’ van een eerder voorstel. Het Vlaamse bedrijf bracht in april vorig jaar al een bod van naar verluidt 330 à 360 miljoen euro uit, maar had daar nog geen succes mee.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Mocht het deze keer wel lukken, dan slaat Telenet een dubbelslag. Niet alleen krijgt het met Brutélé een hefboom in handen om de Luikse deal met Providence te dwarsbomen, het zou ook kabeldiensten kunnen aanbieden op het volledige Brusselse grondgebied en zijn Waalse voetafdruk uitbreiden. Telenet is al aanwezig in 13 van de 19 Brusselse gemeenten en in een klein stukje van Henegouwen. Telenet kwam daar terecht via de overname van SFR Belux in 2016, een kabelbedrijf dat de activiteiten van de vroegere kabelmaatschappijen Coditel en Numéricable omvatte.

Waalse krantengroep L'Avenir staat te koop De ontmanteling van de Luikse groep Nethys, de eigenaar van de kabeloperator VOO, heeft ook gevolgen voor het Waalse krantenlandschap. Nethys bevestigt dat het actief op zoek is naar een koper voor de krantenuitgever Editions de l’Avenir, de uitgever van de regionale krant L’Avenir. Bronnen bevestigen dat er informele gesprekken lopen met potentiële kopers. Een mogelijke kandidaat is de groep Rossel, de uitgever van de krant Le Soir, van de regionale titels van Sud Presse en eigenaar van 50 procent van Mediafin (De Tijd en L’Echo). Volgens Rossel-topman Bernard Marchant ligt nog geen concreet verkoopdossier op tafel. De andere grote Waalse uitgever is IPM, de eigenaar van de kranten La Libre en DH. Die kan interesse hebben omdat hij nog geen regionale titels heeft. Ook de groep N4, een consortium van vier Brusselse en Waalse ondernemers rond de zakenman Stéphan Jourdain, wordt genoemd als een mogelijke kandidaat. De Vlaamse uitgevers hebben wellicht geen interesse. Corelio (Mediahuis) was tot 2013 eigenaar van L’Avenir. Net als DPG Media van Christian Van Thillo toonde Mediahuis de voorbije jaren geen interesse om in Wallonië actief te worden.