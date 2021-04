Vlaanderen klaar voor uitrol 5G, Brussel en Wallonië nog niet

De Vlaamse regering maakt zoals verwacht komaf met de stralingsnorm per antenne. Wallonië zal allicht dat voorbeeld volgen. Brussel daarentegen laat op zich wachten.

Op de langverwachte veiling van de 5G-licenties is het nog wachten tot begin volgend jaar. 5G of supersnel mobiel internet is tot 200 keer sneller en heel wat betrouwbaarder dan zijn voorganger 4G. De technologie zal het internet der dingen flink doen versnellen en bedrijven helpen nog meer activiteiten te automatiseren en te monitoren via het internet.

Voor de effectieve uitrol van 5G - na de veiling begin 2022 - dienen de stralingsnormen voor de zendmasten nog te worden aangepast. Vlaanderen is het eerste gewest dat gevolg geeft aan de oproep van de telecomwaakhond BIPT en de telecomoperatoren. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heft de huidige beperking van 3 volt/meter per antenne op.

We zijn voorzichtig geweest en hebben erover gewaakt dat de nieuwe stralingsnormen geen bijkomende risico's voor de volksgezondheid veroorzaken. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Demir benadrukt dat de nieuwe norm geen afbreuk doet aan de bescherming van de volksgezondheid. 'Her en der leven bekommernissen over de impact van 5G op de gezondheid van mensen. We zijn dan ook voorzichtig geweest en hebben erover gewaakt dat de nieuwe stralingsnormen geen bijkomende risico's voor de volksgezondheid veroorzaken.'

Cumulatieve blootstellingsnorm

Zo blijft de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm (20,6 V/m bij 900MHz) behouden. Dat is de maximaal toegelaten elektrische veldsterkte veroorzaakt door alle omliggende zendantennes, een norm die Vlaanderen al tien jaar hanteert en die vier keer strenger is dan de internationaal aanbevolen norm van de Europese Raad en de wetenschappelijke adviescommissie ICNIRP.

Wijzigt wel: de bijkomende norm per zendantenne. Die wordt vervangen door een norm per telecomoperator die de voorwaarden per locatie vastlegt voor alle antennes van een telecomoperator, met name 20 procent van de cumulatieve blootstellingsnorm. Op die manier kunnen de operatoren het beschikbare vermogen naar eigen keuze verdelen over hun antennes, zolang ze de norm niet overschrijden. 'Dat is een beter en flexibeler systeem', zegt Demir.