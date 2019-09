Vlaanderen maakt zelf werk van 5G-netwerk

De Vlaamse regeringsonderhandelaars hebben in de zogenaamde Atomaschriftjes, de geheime afspraken die bij een regeerakkoord horen, afgesproken om samen met de telecomoperatoren een akkoord te vinden over de 5G-infrastructuur in Vlaanderen.

Vlaanderen wil zo snel mogelijk werk maken van de invoering van het 5G-netwerk op het hele Vlaamse grondgebied. Dat hebben de Vlaamse coalitiepartijen afgesproken, vernam De Tijd.

De komst van het supersnel mobiel internet zit in ons land geblokkeerd door een discussie tussen de federale regering en de deelstaten.

Voor de uitrol van 5G is een veiling van radiospectrum nodig. Er is onenigheid over hoe dat geld bij de veiling van die radiofrequenties moet worden verdeeld. Pas na een akkoord daarover en de veiling kan de uitrol van 5G van start gaan.

De Vlaamse regeringsonderhandelaars hebben in de zogenaamde Atomaschriftjes, de geheime afspraken die bij een regeerakkoord horen, afgesproken om samen met de telecomoperatoren een akkoord te vinden over de 5G-infrastructuur in Vlaanderen, vernam De Tijd bij verschillende onderhandelaars.

De regeringsonderhandelaars willen vermijden dat de operatoren aan ‘cherrypicking’ doen door 5G alleen in de steden in te voeren.

De toekomstige bevoegde minister moet de operatoren daarover samenbrengen zodat ze samen met Fluvius, de Vlaamse netbeheerder voor elektriciteit, de infrastructuur in heel Vlaanderen op poten kunnen zetten. Zo willen de regeringsonderhandelaars vermijden dat de operatoren aan ‘cherrypicking’ doen door bijvoorbeeld 5G alleen in de steden in te voeren.

Het kabinet van Philippe De Backer (Open VLD), de federale minister van Telecom, heeft daar bedenkingen bij. ‘Het delen van infrastructuur voor 5G is prima, voor zover het om passieve infrastructuur gaat zoals masten en pylonen. Actieve netwerkcomponenten zoals 5G-antennes kunnen om mededingingsrechtelijke redenen niet zomaar gedeeld worden met drie of meer operatoren. Bovendien is er nog geen actieve 5G-apparatuur beschikbaar die door drie of meer operatoren gedeeld kan worden.’

Ook bij een Vlaamse veiling van spectrum, die de Vlaamse onderhandelaars juridisch lieten onderzoeken, wordt federaal een scherpe kanttekening gemaakt. ‘Dat vergt nog een jaar werk. Bovendien is dat enkel mogelijk als er geen vierde mobiele speler komt. En duidelijkheid over de vierde speler komt er pas bij de algemene spectrumveiling.’

Ook zonder Vlaamse impuls planden Proximus en Orange Belgium samen de basisinfrastructuur van hun netwerken (ook voor 5G) aan te kopen. De twee stapten daarvoor in juli in een joint venture. Telenet zou ook graag meedoen.