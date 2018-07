Vlaanderen rolt supersnel internet niet zelf uit

Stok achter de deur

Vorig jaar sprak Muyters de ambitie uit om heel Vlaanderen van een snel netwerk te voorzien. Daarbij stelde de minister vier voorwaarden. De snelheden moeten omhoog (naar 2,5 gigabit per seconde), met een dekking in heel Vlaanderen. De tarieven moeten ook omlaag en het netwerk moet openstaan voor concurrenten.

Als stok achter de deur bood de mega-intercommunale Fluvius , de fusie boven Eandis en Infrax, aan om de infrastructuurnetwerken uit te voeren. Die overheidspiste blijkt nu dus van de baan. Muyters was altijd voorstander van een oplossing via de private sector.

Echte inspanning?

'Ik ben blij dat we met de private markt de handen in elkaar kunnen slaan om onze vier doelstellingen te bereiken en een digitaal ecosysteem op poten kunnen zetten', zegt minister Muyters in de mededeling.

De vraag rijst welke inspanningen Proximus en Telenet echt zullen doen. De minister sprak in het actualiteitsprogramma 'De Ochtend' op Radio 1 over internetsnelheden van 1 gigabit per seconde bij Telenet, maar de investeringen om die snelheid te halen had dat bedrijf sowieso gepland.