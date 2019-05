Voorzitter Iliad fors beboet voor handel met voorkennis

Toenmalig CEO Lombardini en zijn vriendin verkochten elk een aandelenpakket enkele weken voordat Iliad eind juli 2014 verrassend een overnamebod lanceerde op zijn Amerikaanse sectorgenoot T-Mobile (onderdeel van Deutsche Telekom), wat leidde tot Iliads zwaarste koersval in bijna acht jaar. Hij kon daardoor een verlies van 185.768 euro vermijden voor zichzelf en 11.425 euro voor zijn partner, maakte de Franse beursautoriteit AMF maandag bekend.

De 53-jarige Lombardini was de CEO van Iliad tussen maart 2007 en mei 2018 en is sindsdien de voorzitter van de raad van bestuur.

Belastingschuld

Tijdens een hoorzitting vorige maand had Lombardini verklaard zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij zei dat hij destijds inschatte dat het overnamebod toch weinig kans maakte - wat nadien effectief zo bleek - en dat hij daarom wel kon voortgaan met de verkoop van de aandelen. 'Er was niet eens een confidentialiteitsovereenkomst met Deutsche Telekom', argumenteerde hij nog.

De AMF wuifde het argument weg dat Lombardini's vriendin dringend geld nodig had voor een belastingschuld. Een deel van de opbrengst van de Iliad-verkoop herbelegde ze in aandelen van Orange, een concurrent van Iliad, en dat had de beurstoezichthouder gezien.