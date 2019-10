Vrijdag grote kuis bij Luikse groep Nethys

De algemene vergadering van Nethys zal zich vrijdag buigen over de benoeming van een nieuwe directie en een nieuwe raad van bestuur. Dat werd dinsdag beslist nadat de raden van bestuur van de intercommunale moedermaatschappij Enodia (ex-Publifin) en de tussenstructuur Finanpart de hele dag hadden vergaderd over de crisissituatie.

De raad van bestuur van Nethys, met als centrale spil Stéphane Moreau, nam zondag ontslag nadat de Waalse regering de verkoop van drie Nethys-dochterbedrijven had vernietigd. In september raakte bekend dat Nethys in het geniep akkoorden had gesloten voor de verkoop van de kabelmaatschappij VOO, de windparkontwikkelaar Elicio en het IT-dienstenbedrijf Win. Het moederbedrijf Enodia werd niet op de hoogte gebracht van die geheime uitverkoop. Elicio werd voor 2 symbolische euro’s verkocht aan een consortium rond Nethys-bestuurder François Fornieri, zonder dat andere kandidaat-kopers de kans kregen een bod uit te brengen.