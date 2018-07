Waakhond steunt Orange in strijd tegen Proximus en Telenet

Er is nog altijd te weinig concurrentie op de markt van breedbandinternet en digitale tv. Met nieuwe maatregelen geeft de telecomwaakhond BIPT spelers als Orange een duwtje in de rug.

1.147 pagina’s. De telecomwaakhond BIPT is voor zijn driejaarlijkse analyse over de concurrentie op de telecommarkt niet over één nacht ijs gegaan. Maar eigenlijk vallen die meer dan duizend pagina’s kort samen te vatten, meent het BIPT: ‘Twee is niet genoeg.’

Zowel in Vlaanderen, in Brussel als in Wallonië hebben nog altijd twee spelers een ‘significante macht’ over de markt. In Vlaanderen zijn dat Proximus en Telenet, in Brussel Proximus en Brutélé, in Wallonië Proximus en VOO (Nethys). Telenet toonde zich bovendien al bereid om zowel Brutélé als VOO over te nemen.

Voor de consument is die sterke concentratie op de markt nefast, vindt het BIPT. Het probleem zit vooral bij de telecombundels, met drie (internet, digitale tv en vaste telefonie) of vier producten (internet, digitale tv en vaste en mobiele telefonie).

In 2017 koos 50 procent van de klanten voor een ‘triple play’ (drie producten) en 28 procent voor een ‘quad play’ (vier producten). Daardoor verdwijnen solodiensten van de markt en kunnen de weinige pakketaanbieders (Proximus, Telenet, Brutélé en VOO) jaarlijks hun prijzen verhogen, zoals Telenet onlangs deed.

Vier maatregelen moeten die dynamiek proberen te keren.

1. Lagere tarieven

De telecomwaakhond sleutelt in de eerste plaats aan de groothandelstarieven. Dat zijn de tarieven die operatoren zonder eigen netwerk, zoals Orange, betalen aan operatoren mét een netwerk. Tot nu zag Orange zijn tarieven automatisch gelinkt aan de retailprijzen van Telenet (via het retailminusmodel: de retailprijzen min een percentage).

Voortaan komen er ‘billijke tarieven’, met een ‘redelijke’ marge boven op de kosten die de eigenaar moet maken. Wat ‘redelijk’ is, wordt nog uitgewerkt. Er komt een overgangsregime, op basis van benchmarking.

Het BIPT maakt zich sterk dat vanaf augustus sommige prijzen tot 20 procent kunnen zakken. Dat is een opsteker voor Orange, dat nu nog geld verliest aan zijn eigen ‘Love’-bundel. ‘Dit wordt meer houdbaar voor ons’, is te horen bij Orange.

2. Openstelling glasvezel

Bij de marktanalyse in 2011 besliste het BIPT de traditionele koperkabel open te stellen. Maar dat volstaat niet meer, oordeelt de telecomwaakhond nu. Proximus is eind 2016 begonnen aan de uitrol van glasvezel van de straatkant tot in de huiskamer.

Dat netwerk moet het nu openstellen. Na de presentatie van het tussentijdse rapport, in de zomer van vorig jaar, was er discussie over hoe de openstelling precies moest verlopen. Proximus wilde de openstelling niet te dicht bij de aansluiting met de klant. Voor de concurrenten is het net interessant om fysiek zo dicht mogelijk bij de klant te zitten.

Het BIPT kiest nu voor een vrij ‘centrale’ toegang. Dat verlaagt de kosten voor de concurrent aanzienlijk, omdat hij niet moet investeren in infrastructuur. Maar de concurrent zit zo wel redelijk ‘vast’ in de infrastructuur van Proximus.

3. Alleen internet

Operatoren die alleen internet wilden aanbieden, konden dat niet. Zodra ze zich op het netwerk van Proximus of de kabelaars begaven, waren ze verplicht zowel internet als digitale tv aan te bieden.

Dat verandert. Voortaan kunnen operatoren zoals Orange een alleenstaande internetdienst aanbieden. Zo kunnen ook die spelers een nieuw publiek aantrekken. Steeds meer mensen knippen de kabel door en kijken via het internet naar streamingdiensten als Netflix. Orange reageerde al dat het ‘bekijkt’ of het een aparte internetdienst gaat aanbieden.

4. Deur open voor deregulering