'Wallenberg-fonds EQT lonkt naar KPN'

EQT, het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg, is geïnteresseerd in een overname van KPN. Dat meldt Bloomberg.

Volgens het persagentschap, dat zich baseert op verklaringen van ingewijden, praten de Zweden met adviseurs over de mogelijkheden om de Nederlandse telecomgroep in te lijven. KPN en EQT weigeren commentaar te geven.

Volgens de bronnen van Bloomberg zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden. Daardoor is het ook nog niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. Indien het een bod lanceert, zal EQT diep in de buidel moeten tasten: de marktwaarde van KPN bedraagt meer dan 10 miljard euro.

Delta

EQT is sinds 2017 eigenaar van het Nederlandse telecombedrijf Delta Fiber, een belangrijke aanbieder van glasvezel. Het bedrijf is op het platteland en in dorpen en kleine steden marktleider bij onze noorderburen. In de steden stoot het evenwel op KPN.