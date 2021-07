Wallonië kant zich tegen vierde mobiele speler

Minister-president Elio Di Rupo (PS) in het Waals parlement in Namen.

Waals minister-president Elio Di Rupo verklaarde in het parlement niet akkoord te gaan met de voorwaarden voor de intrede van een nieuwe telecomoperator.

De komst van een vierde mobiele speler - naast Proximus, Telenet en Orange Belgium - is een riedel die de Wetstraat al drie jaar afdraait. Toenmalig telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) lanceerde het voorstel in de zomer van 2018 om een deel van het radiospectrum voor te behouden voor biedingen van een vierde speler. Met als doel een prijzenoorlog te ontketenen.

Uit een studie die huidig telecomminister Petra De Sutter (Groen) bestelde bij Axon Partners Group Consulting blijkt dat een extra concurrent de tarieven met 13 procent zou drukken. De tarieven voor mobiel internet voor alle duidelijkheid. En dus niet de prijzen van breedband, televisie en bundels, terwijl die vastelijndiensten het gros van onze maandelijkse telecomfactuur uitmaken.

Telenet en Proximus - die voor breedband en bundels marktleider zijn in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië - waarschuwden meermaals dat extra concurrentie nefast zal zijn voor hun investeringen in de netwerken (vaste en mobiele (5G)) van de toekomst. Dominique Leroy, de vorige CEO van Proximus, gaf aan dat een vierde speler tot banenverlies kan leiden.

We gaan niet akkoord met het voorstel en de voorkeursvoorwaarden voor de vierde speler. Elio Di Rupo Waals minister-president

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zit op dezelfde lijn. Op een vraag van Waals Parlementslid Olivier Bierin (Ecolo) nam hij stelling in tegen de intrede van een extra telecomoperator. ‘We gaan niet akkoord met het voorstel en de voorkeursvoorwaarden voor de vierde speler (onder meer acht jaar het gebruik van de bestaande netwerken voor nationale roaming, red.).’ Zijn regering heeft vragen bij de impact op de prijzen, de werkgelegenheid en het milieu - extra antennes leiden tot meer CO2-emissie en straling.

In de vier scenario’s van de telecomwaakhond BIPT scherpt de nieuwkomer slechts in één geval de concurrentie aan. Als hij via Telenet of Proximus ook vastelijndiensten aanbiedt en daarmee voldoende schaalgrootte verwerft.

In de drie andere gevallen is een extra speler een maat voor niets. Zo zal Orange Belgium - dat niet over een vast netwerk beschikt en via Telenet breedband-tv aanbiedt - zodanig verzwakken dat hij op termijn overgenomen wordt, bijvoorbeeld door de nieuwkomer zelf. In dat geval valt de markt terug op drie spelers, zoals in Nederland gebeurde.

De nieuwkomer kan Orange Belgium ook verzwakken en beide spelers hebben op de vaste en mobiele markt onvoldoende kritische massa om te wegen op de prijszetting. Tot slot kan de nieuwkomer ook falen op de mobiele markt en komt er geen intrede op de vaste markt.

Verlieslatend

Het is duidelijk dat Orange Belgium het meeste te verliezen heeft bij een extra speler in de ring. De operator haalt zijn winst uitsluitend uit zijn mobiele aanbod - zijn breedband en televisie zijn twee jaar na de lancering nog altijd verlieslatend.

Orange Belgium deed er twee jaar over om 350.000 klanten binnen te halen met breedband en televisie - dat het verkoopt via de kabel van Telenet. Dat kleine marktaandeel roept vragen op over de haalbaarheid van het gunstige scenario van het BIPT waarin de nieuwkomer 'voldoende schaalgrootte verwerft'.