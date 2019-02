'We hebben geen plan B nodig'

3 vragen aan Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium

1. De 5G-veiling loopt vertraging op. Wat zijn de gevolgen voor Orange?

‘Dit jaar verwachten we geen veiling meer. De lancering van supersnel mobiel internet zal pas voor 2020 of zelfs 2021 zijn. Nochtans hebben we de licenties nodig om het fors stijgende gebruik van mobiele data te kunnen volgen. Vorig jaar verdubbelde het gemiddelde gebruik bijna van 1,8 naar 3,2 gigabyte per maand. Op een bepaald moment dreigen we de limiet te bereiken van wat we de klanten kunnen bieden.’

2. Huawei, uw Chinese netwerkleverancier, ligt zwaar onder vuur omdat via zijn apparatuur spionage mogelijk zou zijn. Is dat een probleem voor u?

‘Huawei levert vandaag apparatuur voor het radionetwerk, niet voor de kern van het netwerk. Voor het nieuwe 5G-netwerk hebben we nog geen keuze gemaakt. Maar het is niet aan mij om een bedrijf uit te sluiten op basis van nationaliteit. Als de Belgische regering beslist Huawei te bannen, zullen we dat natuurlijk respecteren.’

3. In Wallonië staat het kabelbedrijf VOO te koop. Hebt u interesse?

‘We blijven sterk geïnteresseerd in het bedrijf. We volgen de communicatie daarover met veel aandacht. Er loopt nog geen procedure. Orange Belgium ziet VOO als een industriële opportuniteit in het belang van werknemers en klanten, en niet als een financiële zoals Telenet.’