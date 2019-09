Wie is de Amerikaanse koppensneller die boven het Waalse VOO cirkelt?

De private-equityspeler Providence ligt in poleposition om het Waalse fel gegeerde kabelbedrijf VOO binnen te halen. En dat voor de neus van Telenet en Orange Belgium.

De overname van VOO is nog niet helemaal beklonken - het is wachten op de beslissing van de Brusselse en Henegouwse gemeenten -, maar de Amerikaanse investeerder Providence Equity Partners heeft voorlopig de beste kaarten in handen om de Waalse tegenhanger van Telenet binnen te halen.

12 miljard Kapitaalronde Vlak voor de financiële crisis in 2008 haalde Providence 12 miljard dollar op. Dat was zijn grootste ronde.

Wie is Providence? Een gigant. Getuige de 6 miljard dollar die de private-equitygroep deze maand heeft opgehaald bij Amerikaanse pensioenfondsen en andere investeerders. Het gaat om het achtste fonds van Providence. Het vorige, goed voor 5 miljard dollar, dateert van zes jaar geleden. De grootste ronde, voor liefst 12 miljard dollar, gebeurde net voor de financiële crisis in 2008.

De oprichter en CEO van Providence is de 63-jarige Jonathan Nelson. De vader van drie dochters richtte de private-equityspeler in 1989 op - in Providence, de hoofstad van Rhode Island - nadat hij bij Narragansett Capital zes jaar naar investeringen in kabeltelevisie- en mediabedrijven had gespeurd. Nelson heeft een bachelor in de kunsten en behaalde een MBA aan de Harvard Business School.

Media en telecom

Media en telecom werden de sectoren waarmee Nelson zijn Providence Equity op de kaart zette. Het eerste schot in de roos was VoiceStream Wireless, een samenraapsel van draadloos spectrum dat midden 2000 - net voor de crash van de telecomsector - voor 50 miljard dollar werd verkocht aan Deutsche Telekom.

VoiceStream was op dat moment de grootste mobiele operator van de VS. Niettemin werd het voor de Duitsers een miskoop die tot huizenhoge waardeverminderingen leidde.

Later volgden meer dan 180 investeringen, goed voor 45 miljard dollar. Providence zat in het kapitaal van onder meer de kabeltelevisiemaatschappijen Ziggo (Nederland), Kabel Deutschland, Ono (Spanje) en Com Hem (Zweden), de telecombedrijven MásMóvil (Spanje), TDC (Denemarken) en Eircom (Ierland) en de satellietbedrijven Intelsat en Digiturk.

Ook het tv- en filmbedrijf MGM, bekend van de brullende leeuw, en het tv-station Hallmark Channel passeerden de revue. Providence toonde zich ook een early believer in de streamingdienst Hulu en World Triathlon, de sponsor van de Ironman-wedstrijden.

Geen onbekende in België

De Amerikaanse investeerder dook in het verleden ook meermaals op in ons land. In 2007 stapte Providence in het kapitaal van TV Vlaanderen en zijn Nederlands zusterbedrijf CanalDigitaal. Zeven jaar later werd die participatie verkocht aan het Franse Astorg Partners.

1.000 Ontslagen Bij Warner Music Group werden 1.000 werknemers en de helft van de artiesten de deur gewezen nadat Providence met enkele anderen de macht verwierf.

In 2012 was Providence kandidaat-overnemer van BASE, de mobiele operator die uiteindelijk naar Telenet ging. Nu staan de twee opnieuw tegenover elkaar. Het kabelbedrijf hoopt via een bod op de Brusselse kabeloperator Brutélé de verkoop van VOO aan Providence te blokkeren.

Waarnemers sluiten niet uit dat Telenet in een latere fase misschien boven water komt als financiële of operationele partner van Providence, of zelfs als nieuwe overnemer van VOO. Liberty Global, het moederbedrijf van Telenet, kwam Providence de voorbije jaren meermaals tegen bij grote Europese kabeldeals.

Een van die deals, in 2014, was de aankoop van de Nederlandse kabelaar Ziggo door Liberty, waarbij Providence een van de verkopers was. Ook bij het Spaanse Ono dook Liberty op, maar Providence verkocht het kabelbedrijf uiteindelijk aan diens rivaal Vodafone.

Jobs prioritair

Providence wordt gezien als een 'agressieve' investeerder, die de leiding van bedrijven in handen neemt om er na vijf à zeven jaar - de gebruikelijke horizon van private-equityspelers - waarde uit te halen. Daarbij wordt niet geaarzeld om waar nodig kosten te besparen. En dat terwijl het behoud van Waalse jobs een prioritaire doelstelling is van Nethys, de Luikse intercommunale boven VOO waar de PS de plak zwaait.