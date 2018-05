ZTE is spil in Amerikaans-Chinees handelsconflict

De VS dwongen het Chinese telecomconcern ZTE eerst op de knieën, maar lijken het nu alsnog een levenslijn toe te werpen. Het bedrijf bevindt zich plots pal op de frontlijn van het handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Zeven jaar geen Amerikaanse onderdelen invoeren. Zo luidde het verdict vorige maand van het Amerikaanse ministerie van Handel voor ZTE, een van de grootste makers van telecomapparatuur in China. Nefast voor het bedrijf, want Amerikaanse componenten zoals chips van Qualcomm of software zoals Android van Google zijn van levensbelang voor ZTE.

Het bedrijf uit Shenzen dreigde zelfs over de kop te gaan als gevolg van de Amerikaanse ban. Tot president Donald Trump verrassend in een tweet aankondigde dat hij samen met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping ZTE zal rechthouden. Hij heeft het ministerie van Handel de opdracht gegeven een oplossing uit te dokteren.

ZTE, een bedrijf met 75.000 werknemers, is samen met Huawei de grootste maker van telecomapparatuur in China. Het is onder meer een belangrijke leverancier van Telenet. Net zoals sectorgenoten over heel de wereld bereidt ZTE de komst voor van 5G, de volgende generatie van draadloze technologie.

Aandeel geschorst

Het maakt ook budgetvriendelijke smartphones, en die zijn populairder in de VS dan in China. In de VS is ZTE met zijn smartphones de nummer vier van de markt met een marktaandeel van 11 procent. Het verkoopt bijna de helft van zijn toestellen in de VS. In eigen land ondervindt het sterke concurrentie van Huawei en Xiaomi.

Het bedrijf is dus zeer kwetsbaar voor een Amerikaanse ban. Die kwam er vorige maand, toen het ministerie van Handel sancties uitvaardigde omdat ZTE de regels zou hebben overtreden omtrent handel met Noord-Korea en Iran. Minder dan een maand later klonk het al dat ZTE gedwongen was om 'grote operationele activiteiten' stop te zetten. Het aandeel van het bedrijf is ook al een tijdje geschorst.

Spionage

De VS zijn al langer bijzonder argwanend tegenover Chinese technologie. Het Pentagon verbande enkele weken geleden de verkoop van toestellen van ZTE en Huawei op Amerikaanse militaire basissen wereldwijd. De VS vrezen dat de smartphones kunnen worden ingezet als spionageapparatuur, ondanks herhaalde ontkenningen van de bedrijven.

Meer nog, de Amerikaanse overheid raadt ten stelligste af om smartphones te kopen van Huawei. Onder politieke druk schrapte onder meer de telecomoperator AT&T al de verkoop van de toestellen. ZTE verloor ook de samenwerking met T-Mobile.

Zo groeide ZTE uit tot de speelbal in een internationaal handelsconflict tussen de twee grootmachten Amerika en China. Washinton en Peking bestoken elkaar al geruime tijd met importtarieven op verschillende producten. De VS dreigen ermee voor 150 miljard dollar aan tarieven te heffen op de invoer van Chinese producten, terwijl China op zijn beurt veel stokken achter de deur heeft om terug te slaan.

Huis bouwen

Voor China is de hetze rond ZTE wel een herinnering aan de afhankelijkheid van buitenlandse technologie. 'Dat is het grootste verdoken probleem voor ons. Daarom moeten we zelf cruciale internettechnologie kunnen bouwen', zei Xi Jinping vorige week. 'Als je zwaar afhangt van geïmporteerde kerntechnologie, is dat zoals je huis bouwen op andermans muren.'

De vraag is wat het verrassende manoeuvre van Trump precies betekent. Voorlopig is er niet meer nieuws dan de tweet en de verklaring dat het ministerie van Handel de opdracht heeft gekregen om de knoop te ontwarren. Verdwijnt de ban volledig? Of wordt hij ingekort? Zal ZTE een boete moeten betalen? Aandelen van leveranciers van ZTE reageerden alvast erg positief op de presidentiële tweet. De aandelen ZTE blijven op de beurs van Hongkong vooralsnog opgeschort.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat alvast weten het signaal van Trump te 'appreciëren'.

Tweede ronde