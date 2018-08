Zenitel blijft kampen met klantenverlies

Communicatiespecialist Zenitel blijft last hebben van inkomstenverlies in de olie- en gassector, maar besparingen compenseren dat.

Zenitel kan voor het eerste halfjaar een ebitda, of bedrijfskasstroom, voorleggen van 2,5 miljoen euro, terwijl die een jaar geleden voor dezelfde periode maar op 2,2 miljoen euro kwam.

Maar dat Zenitel operationeel winstgevend is, heeft vooral te maken besparingen en ingrepen die de 'operationele efficiëntie' verbeterden. Op de markt van communicatiediensten heeft het bedrijf het nog steeds moeilijk, door het afhaken van de klanten uit de olie- en gasindustrie. Maar de opkomst van het cruisetoerisme, en het groter aantal passagiersschepen, maken dit deels goed. 'De bestellingen en het orderboek zijn in lijn met de positie per eind 2017', meldt het bedrijf.