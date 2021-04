Zweedse glasvezelpush heeft tentakels tot in Vlaanderen

Alweer cirkelen financiële reuzen rond de Nederlandse telecomspeler KPN. En alweer zingt de naam van EQT rond. De Zweden hebben ook een steeds grotere invloed op de Vlaamse internetkaart.

De titel van de nota van ABN AMRO-analist Daniel Ender Aizencang sprak boekdelen: 'Here we go again'. Wie de overnameperikelen rond de Nederlandse beursgenoteerde telecomoperator KPN volgt, waant zich op een roetsjbaan. Het karretje nam woensdagavond laat alweer een looping, met het nieuws van de zakenkrant The Wall Street Journal dat een duo uit de private-equitywereld klaarstaat om een bod op KPN uit te brengen. De fondsen Stonepeak Infrastructure Partners en EQT zouden bereid zijn 3 euro per aandeel te bieden, wat KPN waardeert op 12,64 miljard euro. Ook in 2019 en eind vorig jaar was er al overnamebuzz rond KPN (zie inzet).

Wordt wat KPN 'geruchten' noemt realiteit, en verdwijnt een beursgenoteerde telecomspeler in handen van financiële reuzen? Die vraag is bijna minder interessant dan de vaststelling dat alweer EQT, een investeringsvehikel gelinkt aan de Zweedse zakenfamilie Wallenberg, opduikt in een telecomdossier in onze regionen. Onder de radar is EQT al bijzonder actief in zowel Nederland als België, via het portfoliobedrijf Delta Fiber. Als EQT doorzet met zijn bod op KPN en de buit binnenhaalt, wordt het een niet te negeren speler in onze contreien.

EQT ambieert vooral het 'verglazen' van netwerken. Dat is de aanleg van glasvezel, waarbij licht langs vezels van glas kaatst, in plaats van de koperen kabels die nu vaak liggen tussen de cabine op straat en de woning. Dat maakt internetsnelheden van 1 gigabit mogelijk. In Nederland, maar vooral in België, ligt daar nog werk op de plank. Volgens de laatste cijfers van FTTH Council Europe (fiber to the home ofwel glasvezel tot de woning) waren in Nederland eind 2020 3,8 miljoen woningen gedekt met glasvezel. België heeft nog meer te doen: hier is vooral Proximus actief rond glasvezel, en dat mikt pas tegen 2028 op 4,2 miljoen woningen.

Voorspelbaar rendement

De inhaalbeweging is wel aan de gang. Het voorbije jaar regende het berichten dat huishoudens in Nederland en België versneld verglaasd zouden worden. Proximus trok de ambitie midden vorig jaar op, naar 4,2 miljoen tegen 2028. Het doet dat niet alleen. Het stampte het bedrijf Fiberklaar uit de grond om 1,5 miljoen Vlaamse gezinnen te bereiken. Fiberklaar is een joint venture met Delta Fiber, de voorzitter van de raad van bestuur is Delta Fiber-CEO Marco Visser. De tentakels van EQT reikten zo voor het eerst tot in België. Eerder kocht EQT ook al glasvezel in Duitsland (Deutsche Glasfaser), Spanje (Adamo), Zweden (GlobalConnect) en Malta (Melita).

De businesscase om in glasvezel te investeren is voor een speler als EQT erg solide. Glasvezel is kapitaalintensieve technologie, maar zodra die in de grond steekt, is de toekomst voor 25 à 30 jaar verzekerd. Klanten betalen elke maand trouw hun internetabonnement, wat van glasvezel een stabiele geldkoe maakt. 'Het is een voorbeeld van een belegging voor de lange termijn: na de aanleg van het net is er een duurzaam contact met de klant en een stabiel maar voorspelbaar rendement’, zei Alex Goldblum, de CEO van Eurofiber, een glasvezelspeler die zich eerder richt op de zakelijke markt, vorig jaar in De Tijd.

Herverkaveling

Een overname van KPN door EQT en Stonepeak kan een herverkaveling van het glasvezellandschap in België en Nederland teweegbrengen. De vraag zal zijn hoe KPN en Delta Fiber zich als EQT-dochters tegenover elkaar verhouden. De twee rivalen liepen elkaar steeds vaker tegen het lijf. Delta Fiber legde eerst glasvezel in het Nederlandse 'buitengebied', buiten de dorpskernen, maar maakte steeds vaker de trek naar de dorpen, waar ook KPN zich manifesteerde. Experts hintten al op een rationalisatie: twee glasvezelkabels naast elkaar is weinig efficiënt. Ook Proximus zal de ontwikkelingen opvolgen, gezien de band met Delta Fiber in Fiberklaar.

Toch bestaat de kans dat de Nederlandse glasvezelmarkt voorlopig eerder ten prooi valt aan meer concurrentie dan aan consolidatie. De rivalen zitten niet stil. Woensdag maakten het Amerikaanse investeringsfonds KKR en de investeringsarm van Deutsche Telekom de oprichting van 'Open Dutch Fiber' bekend. Het doel is tegen 2025 glasvezel tot bij 1 miljoen huishoudens te krijgen. Het gaat zogezegd om een 'open' net, waar ook andere operatoren van kunnen gebruikmaken.