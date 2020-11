Zweedse investeerder vrijt KPN op

De Zweedse investeringsgroep EQT, waar de steenrijke familie Wallenberg achter schuilgaat, heeft het Nederlandse telecombedrijf KPN benaderd voor een overname.

Het is niet de eerste maal dat het bericht de ronde doet dat de Zweedse groep, die belangen heeft in 141 bedrijven, interesse heeft in KPN . Begin oktober circuleerde het gerucht al dat het Nederlandse telecombedrijf op de radar van de Zweden stond.

Nu duikt het verhaal opnieuw op. Volgens het persagentschap Bloomberg zou EQT de Nederlandse groep ditmaal benaderd hebben met een overnamevoorstel. Er is sprake van verkennende gesprekken en EQT zou een niet-vijandige overname op het oog hebben.

Op de beurs van Amsterdam leidde dat gerucht tot een koerssprong van KPN. Het aandeel schoot op een bepaald moment meer dan 8 procent hoger. Maar zowel EQT als KPN weigert commentaar te geven.

Als het tot een deal komt, zou dat de grootste ooit zijn voor EQT. De marktwaarde van KPN bedraagt nu ongeveer 10,9 miljard euro. Het zou wel niet de eerste stap zijn van EQT in de telecomsector.

Moeilijk in te nemen

KPN overnemen is geen evidentie. Niet alleen het management moet worden overtuigd, ‘de Koninklijke’ heeft ook een aandeelhoudersstichting achter zich die de hand kan leggen op de helft van de aandelen om een deal te blokkeren.

Die Stichting is opgericht in 1994 bij de beursgang van KPN en fungeert als een soort waakhond voor de belangen van het bedrijf. Zo kan de stichting in actie komen wanneer een vijandige koper de kop opsteekt.

De Stichting blokte zeven jaar geleden al het miljardenbod van de Mexicaanse tycoon Carlos Slim af. En dat terwijl de telecommiljardair met 46 miljard euro op de bankrekening op dat moment al 4 miljard euro had uitgegeven voor een belang van 30 procent in KPN. Met 16 procent van de aandelen is Slim vandaag nog altijd KPN’s grootste aandeelhouder.

Deal zinvol

De Canadese vermogensbeheerder Brookfield overwoog vorig jaar als volgende in de rij een bod op KPN te doen. De mede-eigenaar van de Londense financiële wijk Canary Wharf zou daarbij samenwerken met de Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM. Maar een overnamepoging kwam er nooit.

Bedrijfsmatig vinden analisten een overname van KPN zinvol voor de Zweedse investeringsgroep.