Zwitsers halen 335 miljoen op met 5G-veiling

Tevreden

In vergelijking met de veiling van 4G-frequenties in 2012 liggen de prijzen nu wel ongeveer de helft lager. Ook de bedrijven toonden zich tevreden, ook al omdat ze geen extra concurrentie zullen krijgen van een nieuwe, vierde operator. Ook in ons land was er de voorbije maanden veel discussie over de vraag of er een vierde operator moet bijkomen. Telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) is voorstander, maar kreeg tegenwind van de drie huidige operatoren en van de N-VA.