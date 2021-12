Boutin: 'TeleSign zat bij ons te veel verstopt'...

Door dochterbedrijf TeleSign naar de beurs te brengen, wil Proximus-CEO Guillaume Boutin de groei van de IT-beveiliger een stroomstoot gegeven. 'In een markt die explosief groeit, moet je niet voor de winst gaan.'

Proximus-CEO Guillaume Boutin zei het voor het eerst in februari dit jaar. Met het Amerikaanse dochterbedrijf TeleSign had de telecomspeler een potentiële 'unicorn' - een techbedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar - in huis. Wat toen nog enigszins op wishful thinking leek, wordt straks waarheid. Proximus brengt TeleSign via een spac-deal naar de beurs tegen een waardering van 1,3 miljard dollar.

De essentie Proximus brengt zijn Amerikaanse dochter TeleSign naar de beurs via een fusie met het blancochequebedrijf North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC).

Daarbij wordt de IT-beveiliger gewaardeerd op 1,3 miljard dollar, terwijl de operatie 487 miljoen dollar in het laatje moet brengen voor TeleSign. Proximus houdt 66,5 procent van de aandelen.

Daarbij is 107, 5 miljoen dollar toegezegd door de overheidsholding FPIM, Finance&Invest.Brussels en een groep van Belgische investeerders, en komt tot 379,5 miljoen dollar van NAAC.

Na de deal blijft Proximus comfortabel meerderheidsaandeehouder van het Amerikaanse bedrijf. Maar TeleSign een eigen plek in de zon gunnen, is in ieders belang, legt Boutin uit in gesprek met De Tijd. 'TeleSign zat als onderdeel van onze dochter BICS te veel verstopt bij Proximus. Op die manier kon het niet op zijn juiste waarde worden geschat. Dat was noch voor TeleSign, noch voor ons de beste keuze.'

Best of both worlds

Met de kapitaaloperatie, die 478 miljoen dollar moet opbrengen voor de IT-beveiliger (zie kader onderaan), wil Boutin TeleSign de nodige vuurkracht geven om mee te surfen op een snelgroeiende markt. 'De groei superchargen', zo noemt de Proximus-CEO het. 'Aan de juiste waardering heeft TeleSign dezelfde financiële wapens in handen als zijn concurrenten in die markt. En voor de aandeelhouders is de waarde ook veel duidelijker. Het is echt the best of both worlds.'

De waardering van 1,3 miljard dollar springt in het oog. Analisten hadden Telesign aan een waardering van 570 à 650 miljoen euro in de boeken staan. En Proximus telde in februari nog 'slechts' 217 miljoen euro neer voor een belang van 42 procent in BICS, de groothandelsdochter waartoe TeleSign vandaag behoort. Dat waardeerde heel BICS, inclusief TeleSign, op 690 miljoen euro, een pak minder dan wat TeleSign straks op zijn eentje waard is.

Toch vindt Boutin niet dat er overdreven wordt met de waardering. 'TeleSign is altijd gewaardeerd met telecomprincipes in het achterhoofd, en daar is de brutobedrijfswinst (ebitda) heel belangrijk. TeleSign werd ook lang gerund met het oog op de ebitda. Maar in een markt die elk jaar met een kwart groeit moet je niet voor de winst willen gaan. Dat is ook de reden waarom we het management hebben omgegooid, om meer te focussen op groei. In die groeicontext is deze waardering heel normaal.'

Blauwdruk

Boutin ziet de plannen met TeleSign als een soort blauwdruk voor het Proximus van de toekomst. Dat zal zich enerzijds op klassieke telecom blijven concentreren en daarvoor in het netwerk blijven investeren. Maar anderzijds wil Boutin het bedrijf nog meer in de richting van digitale diensten duwen. 'We willen ook meer de backoffice van het web worden', zo drukt de CEO het uit. 'Dat is the next big thing onder telco's, de winnaars van morgen zijn diegenen die nu de bocht maken.'

De Fransman ziet in Proximus naast een telecombedrijf daarmee ook almaar meer een softwarespeler, die met activiteiten als TeleSign en BICS ook internationaal wil meespelen. 'In software heb je geen grenzen meer. We gaan dus sowieso internationaler worden dan we nu zijn. Maar we willen België daarin wel centraal houden.'

TeleSign is altijd gewaardeerd met telecomprincipes in het achterhoofd, maar het is een softwarebedrijf. Guillaume Boutin CEO Proximus

In Boutins visie kan die wisselwerking tussen globaal en lokaal een dynamiek op gang brengen die iedereen ten goede komt. 'Je wil in de VS zitten als markt, maar ga er maar eens op zoek naar talent. Daarvoor kan je beter hier zitten, in Europa. Ik ben ervan overtuigd dat je globale groei kan ondersteunen met het talent dat we hier hebben.'

De winnaars van morgen gaan allemaal dezelfde bocht nemen als wij. Guillaume Boutin CEO Proximus

Lokaal voor een globaal techbedrijf kunnen werken, is ook een goed argument om je talent mee hier te houden. 'Ik kan me voorstellen dat wie vandaag afstudeert misschien niet staat te springen om voor Proximus aan de slag te gaan. Maar als je die jongeren een bedrijf kan aanbieden met klanten als TikTok, Facebook, Tinder, noem maar op, dan heb je hun aandacht.'