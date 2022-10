Dstny (spreek uit Destiny), de scale-up van de ondernemende broers Daan en Samuel De Wever, neemt het Berlijnse easybell over, waardoor het voortaan ook een sterke poot heeft in Duitsland. De forse overname versterkt het bedrijf in zijn ambitie om een pan-Europese marktleider te worden in zakelijke communicatie via de cloud.