Franse telecomondernemer verhoogt belang in BT

Via zijn Britse maatschappij Altice UK kocht Drahi in juni voor 2,2 miljard pond een belang van 12,1 procent in BT, het vroegere British Telecom. Hij werd daarmee de grootste aandeelhouder van de groep. Met een bijkomende investering van 1 miljard pond drijft hij zijn participatie nu op tot 18 procent. De Britse overnameregels verboden hem bijkomende aandelen te kopen tot 11 december. Die ban verviel afgelopen weekend.

Via zijn maatschappij Altice heeft Draghi belangen in telecom- en kabelbedrijven in verschillende landen. In Frankrijk controleert hij de tweede grootste telecomoperator en enkele kabelmaatschappen, in Portugal nam hij Telecom Portugal over.