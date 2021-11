'KKR doet miljardenbod op Telecom Italia'

De aandeelhouders van Telecom Italia, met voorop het Franse conglomeraat Vivendi, zijn al langer ontevreden over de prestaties van het bedrijf. Telecom Italia verloor dit jaar bijna een tiende van zijn beurswaarde en is op vandaag 7,55 miljard euro waard. Na een winstwaarschuwing in oktober is de druk op topman Luigi Gubitosi toegenomen om voor een ommekeer te zorgen.