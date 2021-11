Orange-topman krijgt celstraf met uitstel

Het hof van beroep in Parijs heeft Stéphane Richard, de topman bij het telecombedrijf Orange, veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel en een boete van 50.000 euro.

Het is een week van extremen voor Stéphane Richard, de CEO van het Franse telecombedrijf Orange. Eerder deze week slaagde zijn Belgische dochter erin Telenet af te troeven in de race om de Waalse kabelexploitant VO. Nu Orange zelf in het bezit van een kabelnetwerk komt, kan het zich commercieel verder ontplooien.

De champagneflessen die voor die gelegenheid werden ontkurkt, waren wellicht nog niet opgehaald door de vuilnisophaling toen Richard minder aangenaam nieuws kreeg. Het hof van beroep in Parijs veroordeelde de topman van Orange woensdag tot een celstraf van een jaar met uitstel. Hij krijgt ook een boete van 50.000 euro.

De essentie Stéphane Richard is al tien jaar de CEO van Orange. Voordien bouwde hij een indrukwekkende carrière uit in de Franse politiek. Hij was onder meer kabinetschef bij Christine Lagarde.

Richard is in beroep veroordeeld in een ingewikkelde fraudezaak rond de Franse zakenman Bernard Tapis.

De vraag is of zijn positie als CEO houdbaar is.

Die veroordeling gaat terug tot een ingewikkelde fraudezaak uit 1993 rond de ondertussen overleden Franse zakenman Bernard Tapis. Richard was toen de kabinetschef van toenmalig minister van Financiën Christine Lagarde. In eerste instantie werd hij vrijgesproken voor medeplichtigheid aan fraude. Maar het hof van beroep in Parijs kwam daar dus op terug.

De nonchalant ogende Richard, die zijn carrière begon als financieel inspecteur, was zo opgelucht toen hij in eerste aanleg werd vrijgesproken. 'Dit opent mijn horizon', zei hij aan de Franse krant Libération. Van blijdschap stemde hij zelfs in om met zijn hond Petra te poseren voor de foto die het artikel begeleidde.

Wie wil leren netwerken, moet daarvoor volgens Franse media bij de topman van Orange zijn. Richard, die opgroeide in de Gironde, maakte er nooit een geheim van dat hij elke Fransman die in het land iets te zeggen heeft, kan opbellen op zijn gsm. Al haat hij het gereduceerd te worden tot dat indrukwekkende adresboek. 'Mijn netwerk is het gevolg van wat ik heb gedaan. Niet de oorzaak.'

Richard is populair bij zijn medewerkers bij Orange. Zelfs concurrenten kunnen weinig slechts kwijt over de man. 'Als we hem over een meningsverschil bellen, stelt hij een lunch voor om erover te praten', zegt Xavier Niel, de oprichter van de telecomoperator Free, in een interview. 'En je kunt niet anders dan zijn kwaliteiten in zijn werk herkennen. Het bedrijf doet het goed.' Dat heeft hij volgens vriend en vijand verwezenlijkt door altijd vast te houden aan zijn strategie: investeren in de uitbouw van netwerken, met name in de uitrol van glasvezel.

Sinds de zaak Tapie en enkele kleine gezondheidsproblemen leidt Richard een iets meer teruggetrokken leven. De kleinzoon van een herder uit de Cevennen, een streek die gekenmerkt wordt door het protestantisme, heeft zich enkele jaren geleden laten dopen. Niet dat hij religieus is. 'Ik ben geïnteresseerd in vragen over de oorsprong van de wereld, het goddelijke', vertelde hij in hetzelfde interview met Libération.