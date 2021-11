Orange troeft Telenet af in miljardenstrijd om VOO

Orange Belgium koopt 75 procent (min één aandeel) van de Waalse kabelaar VOO. Het bod waardeert VOO op 1,8 miljard. Telenet bijt opnieuw in het zand in dit strategisch zo belangrijke duel.

Wie haalt de bovenhand in de strijd om de Waalse kabelexploitant VOO? Dat was meer dan een jaar lang de vraag die het Belgische telecomlandschap in de ban hield. Maandag werd de knoop eindelijk doorgehakt. Orange Belgium, een dochter van het Franse telecombedrijf Orange, gaat met de hoofdprijs lopen.

De details van de deal moeten nog worden uitgeklaard in exclusieve onderhandelingen. Maar de grote lijnen zijn helder. Orange verwerft een belang van 75 procent - min één aandeel - van de Waalse kabelaar. Op die manier behoudt verkoper Nethys een blokkeringsminderheid, zodat hij nog een vinger in de pap heeft bij het uittekenen van de strategie van VOO. De deal waardeert de kabelaar op 1,8 miljard euro.

Dat is een flink eind meer dan de waardering van 1,4 miljard euro die de ronde deed bij het begin van de onderhandelingen. Dat surplus toont aan hoe groot de strategische belangen waren voor de topkandidaten in de strijd. Voor zowel winnaar Orange als verliezer Telenet werd het VOO-dossier als cruciaal gezien. Die positie heeft de Waalse intercommunale Nethys met hulp van de zakenbank Rothschild handig uitgespeeld bij het opbod tussen de twee.

Groeimotor

Om bij de winnaar te beginnen: met VOO rijft Orange eindelijk het kabelnetwerk binnen waar het al zo lang op aast. Als mobiele speler heeft het telecombedrijf wel een eigen nationaal mobiel netwerk, maar voor zijn aanbod aan vaste diensten - digitale televisie en breedbandinternet - moest het altijd bij anderen aankloppen.

In Vlaanderen doet Orange daarvoor beroep op Telenet, in Wallonië huurt het kabelcapaciteit bij VOO. Dat Orange met de overname van VOO nu zelf eigenaar wordt van een kabelnetwerk, geeft het bedrijf meer mogelijkheden om zich alvast in het zuiden van het land commercieel beter te ontplooien.

Voor Telenet was VOO dan weer dé kans om volwaardig nationaal actief te worden, iets wat het al jaren zonder succes probeert. Het bedrijf heeft sinds de overname van de mobiele speler Base wel een landelijk mobiel netwerk, maar is als aanbieder van televisie en internet in grote mate beperkt tot het noorden van het land en een stuk van Brussel. VOO wordt er al jaren gezien als het ontbrekende puzzelstuk om als een volwaardige nationale speler een hardere vuist te maken tegen Proximus.

De voorbije kwartalen maakten duidelijk waarom dat zo belangrijk is. Waar Telenet een flink deel van het vorige decennium de vlot groeiende uitdager was, is het bedrijf al geruime tijd in een meer mature fase beland, waarin rustig voortkabbelen meer de norm is. VOO werd gezien als de sleutel om weer wat schwung in de keet te krijgen.

Rollen omgekeerd

Niet dat deze misser Telenet helemaal hoeft uit te tellen in Wallonië. In een reactie laat een weliswaar teleurgesteld Telenet weten dat het nu - naast de deal juridisch te evalueren - zijn verdere opties bekijkt. Die lijken duidelijk. Als Telenet nog iets wil betekenen aan de andere kant van de taalgrens, zal het voor zijn vaste diensten als huurder gebruik moeten maken van de kabel van VOO/Orange, net zoals Orange dat in Vlaanderen doet bij Telenet.

Dat Telenet en Orange in het verleden regelmatig overhoop lagen over de voorwaarden waaraan dat kan, maakt die piste enigszins zuur voor Telenet en zoet voor Orange, nu de rollen zijn omgekeerd. Die voorwaarden worden vastgelegd door de telecomregulator BIPT.

Derde keer, goede keer

Met de verkoop lijkt er eindelijk een einde te komen aan de jarenlange soap rond VOO. De kabelaar werd in 2019 al eens verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence, maar toen rammelde het verkoopproces in die mate dat de deal ongedaan werd gemaakt. Eerst bleek dat toenmalig Nethys-topman Stéphane Moreau in het geniep op eigen houtje exclusieve gesprekken was begonnen met Providence, waarna hij aan de deur werd gezet door de raad van bestuur.

Maar ook nadat in een nieuwe poging de deal met Providence werd heronderhandeld, kwam het uiteindelijk niet tot een verkoop. Orange stapte naar de rechter om de 'ontransparante en discriminerende procedure' aan te klagen. Met succes. De kortgedingrechter volgde die redenering en schortte de verkoop op, waarna een nieuw verkoopproces op gang moest worden getrokken.