Proximus onderzoekt beursgang goudhaantje TeleSign

Proximus zal 17 jaar na zijn eigen beursgang mogelijk een nieuw, beursgenoteerd bedrijf voortbrengen, zijn Amerikaanse succesdochter TeleSign.

De telecomgroep , die noteert op Euronext Brussel, bevestigde dinsdagavond laat in een persbericht besprekingen te hebben opgestart over een 'potentiële strategische transactie met betrekking tot TeleSign'. Proximus nam dat Amerikaanse bedrijf, dat zich onder meer toelegt op mobiele digitale identiteitsdiensten en authentificatie, in 2017 over voor 230 miljoen dollar (212 miljoen euro tegen de wisselkoers van toen).

TeleSign groeit sterk en was vorig jaar al goed voor 273 miljoen euro omzet, een stijging met 57 procent, en een 21 procent hogere 'directe marge' (omzet minus verkoopkosten) van 78 miljoen euro. Het bedrijf is een van de sterkhouders van BICS, de groothandelsdivisie van Proximus. Guillaume Boutin, de CEO van Proximus, had het in april zelfs over het voornemen van de groep om van TeleSign een 'unicorn' te maken, een startend techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Proximus wil het ijzer blijkbaar smeden als het heet is want het zegt nu verschillende strategische opties te onderzoeken voor TeleSign die het bedrijf 'in staat stellen zijn volledig potentieel te benutten', terwijl Proximus toch een meerderheidsbelang behoudt.

Spac

De telecomgroep voegt eraan toe dat 'een beursnotering via een Spac-fusie (een fusie met een blancochequebedrijf, red.)' daarbij naar voren gekomen is als een van de potentiële strategische opties die worden onderzocht. Zeker in de VS is er nog steeds animo bij de beleggers voor beursintroducties via Spacs.

Het bedrijf benadrukt wel dat het proces nog aan de gang is en dat er nog verschillende stappen dienen te worden genomen om het af te ronden. Proximus geeft 'in dit stadium' geen verdere commentaar. Het reageerde met de informatie van dinsdagavond op een artikel van de gespecialiseerde M&A-website Mergermarket over Proximus' toekomstplannen voor TeleSign.

