Uppercut maar geen knock-out voor Telenet

Telenet mag zijn ambitie opbergen om als volwaardige nationale telecomspeler de strijd met Proximus aan te gaan. Maar ook zonder het kabelnetwerk van VOO kan het in Wallonië actief blijven.

‘Soms win je, soms verlies je. Sinds 2016 hebben we (de overnamestrijd voor, red.) BASE, SFR en Nextel gewonnen. Vandaag ziet het ernaar uit dat iemand anders VOO zal winnen. Gelukwensen aan Orange met de exclusieve onderhandelingen.’ Een LinkedIn-post van Telenet-directeur Ann Caluwaerts liet er dinsdag geen twijfel over bestaan: het Vlaamse kabelbedrijf likt zijn wonden, maar geeft zich niet gewonnen. Door te verwijzen naar drie dochterbedrijven met activiteiten in Wallonië geeft Caluwaerts aan dat Telenet niet van plan is zich uit die markt terug te trekken.

Telenet moest maandag zijn jarenoude droom opbergen om het Waalse kabelbedrijf VOO over te nemen en zo eigenaar te worden van het hele Belgische kabelnet. Het was de snelste en goedkoopste manier om eindelijk een tweede nationale operator naast Proximus te worden, met een gebiedsdekkend vast en mobiel netwerk. Orange Belgium mag echter exclusieve onderhandelingen beginnen en zal de buit hoogstwaarschijnlijk wegkapen. Terwijl Telenet in Vlaanderen de grote uitdager van Proximus blijft, zal Orange die rol opnemen in Franstalig België.

Het mobiele netwerk van BASE blijft evenwel een belangrijke troefkaart die Telenet in Franstalig België nog heeft. Het is niet waarschijnlijk dat het bedrijf daar afstand van doet. Het Waalse mobiele netwerk afsplitsen zou niet alleen praktisch en juridisch zeer moeilijk zijn, het is ook niet wenselijk. Telenet moet sowieso investeren in zijn mobiele netwerk en kan die kosten beter spreiden over een heel dan over een half land.

Prijsbreker

De operator moet wel op zoek naar nieuwe manieren om het BASE-netwerk te laten renderen. Een deel van de capaciteit wordt nu nog verhuurd aan VOO, maar het ligt voor de hand dat Orange dat contract zal opzeggen om zijn eigen mobiele netwerk te gebruiken.

Door het wegvallen van de roamingkosten in de EU kan je een mobiel netwerk leasen aan een buitenlandse operator, zoals Vodafone, die dan in België actief kan worden. Tom Evens Professor onderzoeksgroep MICT (UGent)

Een optie is in Franstalig België te kiezen voor een strategie als mobiele prijsbreker, of er capaciteit te verhuren aan ‘virtuele operatoren’ die bepaalde nichemarkten bedienen. Professor Tom Evens van de onderzoeksgroep MICT (UGent) wijst nog op een andere mogelijkheid. ‘Door het wegvallen van de roamingkosten in de EU kan je in theorie een mobiel netwerk leasen aan een buitenlandse operator, zoals Vodafone, die dan in België actief kan worden.’

Een tweede optie is via het mobiele netwerk ook internet en televisie aan te bieden. Daarmee bereik je zowel klanten in afgelegen en slecht bekabelde gebieden, als millennials die niet willen betalen voor een kabelabonnement. Telenet doet dat al meer dan drie jaar, weliswaar in stilte, via het dochterbedrijf Tadaam. Het verkoopt internet en tv zonder kabel vanaf 40 euro per maand.

Het is niet bekend hoeveel klanten Tadaam intussen telt, maar het zou niet verbazen als het merk voortaan wat actiever gepromoot wordt. Sinds mei wordt Tadaam trouwens al verkocht in een bundel met een Base-abonnement.

Een ‘mobile only’-strategie geeft Telenet de kans een luis in de pels te blijven van Proximus en Orange. Maar om een volwaardige concurrent te zijn, blijft de toegang tot een vast netwerk toch onontbeerlijk. Telenet kan daarvoor capaciteit huren op het kabelnetwerk van VOO/Orange. Een mogelijke ruildeal tekent zich dan af, want Orange huurt in Vlaanderen zelf de toegang tot de Telenet-kabel. Of hoe de twee uitdagers van Proximus belang kunnen hebben bij een goede verstandhouding.

Glasvezel

Nog een optie is te investeren in de aanleg van supersnelle glavezelkabels. Telenet doet dat in Vlaanderen al, samen met het infrastructuurbedrijf Fluvius. 'De nodige investeringen zijn wel zeer hoog, zeker als je de markt met twee andere grote spelers moet delen', zegt Evens. Toch kan het in Brussel een interessante optie zijn. Telenet bezit daar al het kabelnetwerk in 13 gemeenten en zou zijn dekking met glasvezel naar het hele gewest kunnen uitbreiden.

Glasvezel kan in Brussel een interessante optie zijn. Telenet bezit daar al het kabelnetwerk in 13 gemeenten en kan zijn dekking naar het hele gewest uitbreiden.

Glasvezel kan ook een breekijzer zijn naar de Waalse bedrijvenmarkt, waar Telenet al een voet tussen de deur heeft met de in 2017 overgenomen ICT-integrator Nextel. De Waalse tegenhanger van Fluvius, het infrastructuurbedrijf Sofico, is volop bezig met het ontsluiten van bijna 300 Waalse bedrijvenparken met glasvezelkabels, die het zal verhuren aan operatoren.