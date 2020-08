160 jobs sneuvelen bij meubelfabrikant Recor, 50 banen gered

Recor is een van de grootste meubelfabrikanten met productie in België.

De Hasseltse meubelfabrikant Recor kan deels een doorstart maken nadat het in april bescherming tegen zijn schuldeisers zocht. De kleinzonen van oprichter René Corthouts nemen één bedrijfstak over en redden zo 50 jobs.

Na een procedure van drie maanden is ongeveer een kwart van de 215 jobs bij de Hasseltse meubelmaker Recor gered. Recor NV, een onderdeel van de Limburgse meubelmaker Recor Group, vroeg in april bescherming tegen zijn schuldeisers, nadat de coronacrisis de omzet wegmaaide. De Hasseltse ondernemingsrechtbank gunde het bedrijf vier maanden betalingsuitstel en startte de WCO-procedure op (wet voor de continuïteit van de onderneming, red.).

De tak van het bedrijf dat zitmeubelen maakt en verkoopt aan retailklanten kon gered worden dankzij een overname van Charles en Adrien Corthouts, de kleinzonen van René Corthouts, die Recor oprichtte in 1949. De productie van de zitmeubelen verhuist naar de site van Recor Bedding in Genk, waar Charles al gedelegeerd bestuurder was. Hij zal de leiding over de productie nemen, zijn broer Adrien zal instaan voor de verkoop en de commerciële kant.

Beide werken al ongeveer vier jaar bij de groep, en vormen nu de derde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf. Bij de productietak van de zitmeubelen zijn 31 mensen actief, maar door de overname worden ook 17 onrechtstreekse jobs gered.

We hebben langdurige gesprekken gevoerd met serieuze kandidaten, die ook het nodige kapitaal hadden voor een overname. Peter Sarasyn CEO Recor Group

Meubeltak

Voor de 160 à 170 andere werknemers van Recor NV is er minder goed nieuws, want voor de meubeltak werden geen overnemers gevonden. 'We hebben langdurige gesprekken gevoerd met serieuze kandidaten, die ook het nodige kapitaal hadden voor een overname', zegt Peter Sarasyn, de CEO van Recor Group. Uiteindelijk hapte niemand toe, waardoor het advies aan de ondernemingsrechtbank luidde om de WCO-procedure stop te zetten. Ter begeleiding wordt nog een curator aangesteld, maar het bedrijf gaat ervan uit dat de werknemers hun baan kwijt zijn.