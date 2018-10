230 banen weg in West-Vlaamse textielsector

Drie specialisten in interieurtextiel zijn van plan al hun personeel op straat te zetten. De sector, die onder druk staat, houdt het hart vast voor nieuwe herstructureringen.

Drie West-Vlaamse textielbedrijven die in enkele dagen tijd aankondigen dat er voor hun voltallige personeel geen werk meer is. Het is erg uitzonderlijk, zo niet een primeur. In één klap dreigen 231 banen te verdwijnen: 143 bij de tapijtfabrikant Roger Vanden Berghe in Beveren-Leie, 65 bij Escolys in Anzegem (onder meer meubelstoffen en gordijnen) en 23 bij Tansens & Casaert in Deerlijk, ook een tapijtwever. Het gaat vooral om arbeiders. De eerste twee ondernemingen gaan ook in vereffening.

Nadat de website De Rijkste Belgen dinsdag het nieuws over Escolys had gemeld, leidde navraag bij twee vakbondssecretarissen, Steven Landries (ACV) en Yrida Decroubele (ABVV), tot de informatie over de twee andere firma’s. De vakbonden hopen in de drie gevallen een sociaal plan en de begeleiding van het personeel naar een nieuwe arbeidsplaats uit de brand te slepen. Een overname lijkt er niet in te zitten: de bestellingen bij de drie familiebedrijven zijn zo goed als helemaal weggevallen. Bovendien is de financiële situatie wankel.

Een van de zaakvoerders van Tansens & Casaert wijt de ingreep aan het wegvallen van bestellingen uit landen als Brazilië, een mastodont in crisis, Algerije en Japan. Het bedrijf heeft het al moeilijk sinds de bankencrisis van 2008 en liet al meermaals mensen afvloeien. Nu gaat de stekker er helemaal uit.

Bij Vanden Berghe en Escolys was dinsdagavond niemand bereikbaar voor commentaar. Volgens Landries spelen in beide gevallen de geopolitieke spanningen en vooral de brexit een rol. Plus de val van de Turkse lira, die de Turkse concurrenten een voordeel geeft. Vanden Berghe kampt ook met wanbetalers onder zijn klanten in het Midden-Oosten. Volgens Decroubele doen tevens de concurrentie uit lagelonenlanden en de stijging van de grondstofprijzen hun duit in het zakje.

Onzekerheid

Volgens Fa Quix, de directeur-generaal van de beroepsfederatie Fedustria, kampt het hele interieurtextiel - onder meer tapijten, meubel- en wandstoffen en gordijnen - in ons land met moeilijke omstandigheden. Dat was al merkbaar bij onder meer het beursgenoteerde Balta. Het segment is goed voor zo’n 40 procent van het Belgisch textiel. Technisch textiel (45%) en kleding (15%) vormen de rest.

interieurtextiel Interieurtextiel Productie: onder meer tapijten, meubelstof en gordijnen. Aandeel in Belgische textielsector: circa 40 procent. Omzet: ongeveer 2,2 miljard euro. Personeel: 9.000 banen van de bijna 20.000 in de textielindustrie. Sterk exportgericht: meer dan 90 procent van de productie wordt uitgevoerd.

‘De hele textielsector kende in de eerste jaarhelft een omzetdaling van 2 procent’, zegt Quix. ‘Dat is vooral toe te schrijven aan interieurtextiel. Cijfers voor die tak kunnen we uit het totaal niet distilleren. Maar we zien dat de export van tapijt in de eerste zes maanden van 2018 met 6 procent terugliep. Tapijt is het belangrijkste product bij interieurtextiel. Voor meubelstoffen gaat het om een exportdaling van 8 procent.’

‘Dat is niet catastrofaal maar het zijn behoorlijke cijfers. Het is dan ook niet te verwonderen dat enkele bedrijven het moeilijk krijgen. We hadden gehoopt op een heropleving na de zomer, maar ook september en oktober blijken geen goede maanden.’

Export

België, een van de belangrijkste spelers in Europa voor interieurtextiel, is voor die markt voor meer dan 90 procent gericht op uitvoer. Daar wringt het schoentje. ‘Een van de belangrijkste problemen is de onzekerheid die in de economie geslopen is’, zegt Quix. ‘Interieurtextiel behoort tot de duurzame consumptiegoederen en mensen stellen hun uitgaven op dat vlak blijkbaar uit. Dat heeft meteen een effect op de volumes.’

De brexit speelt daarbij een grote rol. ‘Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor interieurtextiel, maar de Britten laten het afweten. Dat kunnen we niet opvangen in de buurlanden, waar de verkoop ook niet goed loopt.’

Volgens Quix is het koffiedik kijken of er nog ongelukken aankomen. ‘Ik sluit het niet uit. Als het niet snel betert, wordt het toch ook voor andere bedrijven moeilijk.’