34 banen op de helling bij vloerbekledingsreus Beaulieu

Beaulieu is actief in 17 landen.

Beaulieu International Group (BIG) wil zijn productieactiviteiten van getuft tapijt in België herstructureren. 34 van de 273 banen dreigen te verdwijnen.

De West-Vlaamse textielgroep Beaulieu worstelt met overcapaciteit in zijn tuftafdeling, een specifieke vorm van tapijt voor onder meer kamerbrede vloerbedekking. 'We moeten de productie beter afstemmen op de actuele vraag, wat ons tot de conclusie brengt dat we met overbezetting kampen', zegt hr-directeur Philip Depondt.

Tuft blijft een belangrijk product voor ons. Philip Depondt HR-directeur Beaulieu

De herstructurering is puur organisatorisch, benadrukt Depondt. Het product blijft belangrijk voor Beaulieu. 'Er blijft een markt bestaan voor tuft, maar de manier van werken moet efficiënter. Er blijven zeker 239 jobs over in de divisie.' Concreet wil het bedrijf de productie 's nachts stopzetten en sommige diensten optimaliseren. 'Voor onze klanten en leveranciers verandert er niets.'

Hertewerkstelling

De directie van het West-Vlaamse textielbedrijf geeft mee dat ze 'maximaal wil inzetten op hertewerkstelling' in de groep. 'We bekijken waar we onze werknemers kunnen inzetten', zegt Depondt. 'De onderhandelingen met de sociale partners moeten daar duidelijkheid in brengen.'

De tuftmarkt worstelt al jaren met overcapaciteit omdat de voorkeur van de consument nu naar hardere vloeroppervlakken gaat. Alternatieve vloerbekledingssystemen zoals laminaat en vinyl zijn in opmars. 'Ondanks een transformatieplan en groei-investeringen maken de marktomstandigheden het voor de tuftdivisie onmogelijk om in de huidige vorm rendabel te zijn', luidt het in een persbericht.

Om mee die rendabiliteit op te krikken werkt Beaulieu ook aan nieuwe materialen. In september 2019 lanceerde het Rewind, een recycleerbaar tapijt voor beurzen. Volgens Depondt is de verkoop tot nu 'een succes'.

Familie De Clerck

Schermvullende weergave Wijlen Roger De Clerck. ©BELGA BELGA

Beaulieu werd opgericht in 1959 door de West-Vlaming Roger De Clerck en wordt nog altijd gecontroleerd door de familie De Clerck. De hoofdactiviteiten vallen uiteen in drie delen: grondstoffen (polymeren), halffabrikaten (garen, vezels, technisch textiel en technische platen) en vloerbekleding (linoleum, vinyl, laminaat, parket, tapijt en kunstgras). Het bedrijf telt 47 vestigingen in 17 landen en telt 5.000 werknemers, van wie 1.881 in België.