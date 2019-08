90 jobs bedreigd bij weefgetouwenbouwer Vandewiele

Door de politieke instabiliteit in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gaat de sectorgenoot van Picanol herstructureren. Volgens de bonden dreigen 90 van de 784 werknemers hun baan te verliezen.

Vandewiele, tot voor kort bekend onder de naam Van de Wiele Michel, kreeg dit jaar af te rekenen met minder bestellingen. Daardoor waren arbeiders al meer dan 30 dagen tijdelijk werkloos. Voor hen is deze aankondiging dan ook geen verrassing, klinkt het bij de vakbonden.

Een opeenstapeling van foute beleidskeuzes, een gebrek aan een constante in het management en verkeerde prioriteiten in het verleden doen vandaag de werknemers de das om. Vakbonden

Gedelegeerd bestuurder Charles Beauduin, schetste in een gesprek met De Tijd twee maanden geleden de moeilijke situatie door geopolitieke spanningen. Het bedrijf uit het West-Vlaamse Marke haalt een derde van zijn omzet uit het Verre Oosten en een derde uit het Midden-Oosten.

'De handelsoorlog tussen de VS en China doet onze klanten aarzelen om nieuwe bestellingen te plaatsen', stelde Beauduin. 'Tel daarbij het Midden-Oosten, dat op de rand van een oorlog met de VS staat. Banken worden door de VS onder druk gezet geen betalingen vanuit Iran te aanvaarden. In Turkije krijgen onze klanten door de lastige financiële toestand maar moeilijk financiering.'

Eenmalige meevaller

Vorig jaar viel de omzet met 18 procent terug tot 480,6 miljoen euro. De bedrijfswinst kelderde daardoor met 78 procent tot 18 miljoen euro. Netto was er een groepswinst van 49,9 miljoen euro (-54%). De groep boekte onder meer een eenmalige meerwaarde van 15 miljoen euro op de verkoop van Barco-aandelen.

Twee maanden geleden zuchtte CEO Charles Beauduin al dat de zware investeringen in onderzoek en ontwikkeling zwaar wegen op de winst nu de omzet terugvalt. 'Ik kan mijn o zo schaarse ingenieurs, de motor van dit bedrijf, toch niet buitengooien?', klonk het.

Schermvullende weergave Charles Beauduin, de CEO van Vandewiele (links), in gesprek met concurrent Luc Tack van Picanol. ©MICHELE D'OTTAVIO_BELGAPLUS

Vandaag kondigde de directie aan dat op 9 september onderhandeld wordt over een herstructurering. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront dreigen 90 van de 784 werknemers hun job te verliezen.

Picanol

De slechte gang van zaken bij Vandewiele is geen alleenstaand geval. Bij de beursgenoteerde streek- en sectorgenoot Picanol werd ook gesnoeid in de weefmachinedivisie. Op de Ieperse Picanol-site werken dit jaar 64 werknemers minder dan vorig jaar, gaf CEO Luc Tack begin deze week toe.

Al gaat het daar niet om ontslagen. 'Het zijn tijdelijke contracten die we hebben stopgezet omdat we ons aan de economische situatie aanpassen. We blijven trouwens mensen aanwerven, onder meer ingenieurs en IT'ers', verklaarde Tack bij de voorstelling van de halfjaarcijfers.

Ook bij Vandewiele wordt nog veel geïnvesteerd in nieuwe machines, productielijnen en gebouwen. Dat is volgens de bonden een teken dat het management er blijft in geloven, maar er is ook kritiek: 'We vinden het moeilijk dat er geen andere oplossing op tafel komt.'