Adidas blijft Kanye West (voorlopig) steunen

De Amerikaanse rapper was de voorbije weken geregeld in het nieuws met uitspraken over onder andere Donald Trump en slavernij. Adidas wil niet reageren op de controverse.

Het Duitse sportmerk Adidas is vooralsnog niet van plan om Kanye West aan de deur te zetten. De Amerikaanse rapper, die voor Adidas schoenen ontwerpt, kwam onlangs in opspraak met enkele controversiële uitspraken over slavernij en Donald Trump.

Sinds Kanye West twee weken geleden terugkeerde op Twitter dook hij meermaals in het nieuws op. Aanvankelijk tweette West als van oudsher vooral cryptische berichten over creativiteit, maar niet veel later volgde een reeks lofuitingen over president Donald Trump, die hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Als klap op de vuurpijl verkondigde West in een interview met showbizzsite TMZ dat 400 jaar slavernij ‘een keuze’ geweest was.

Rapper Kanye West betuigt zijn steun voor Donald Trump en noemt slavernij 'een keuze'.

De rapper probeerde zijn uitspraak later op Twitter te nuanceren, maar dat kon geen soelaas brengen. Intussen werd een petitie opgestart die Adidas oproept om de banden met West te breken. Momenteel ondertekenden 3.740 mensen die petitie.

Yeezy

Kanye West ontwerpt sinds 2015 schoenen voor Adidas. De zogenaamde Yeezy-lijn bevat schoenen met een prijskaartje tussen 115 en 2.000 euro. Naast de verkoop van die schoenen - die vaak in gelimiteerde oplages in de winkel liggen - draait het bij de samenwerking vooral om West als uithangbord.

Adidas-topman Kasper Rørsted wilde inhoudelijk niet reageren op het interview van West met TMZ. De Deen wilde wel kwijt dat hij niet met de rapper heeft gesproken over het onderwerp en dat ook intern nog niet is gesproken over het verbreken van zijn contract. Hij benadrukte wel dat Kanye West erg belangrijk is voor de strategie van Adidas.