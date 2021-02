Adidas zet Reebok definitief aan de deur

De sportartikelenfabrikant Adidas heeft genoeg van zijn kwakkelende dochterbedrijf Reebok. Ofwel wordt Reebok verkocht, ofwel naar de beurs gebracht.

Vijftien jaar geleden legde het Duitse sportmerk Adidas 3,8 miljard dollar op tafel om het Amerikaanse kleding- en sportschoenenmerk Reebok over te nemen. De bedoeling was Reebok in de VS te laten uitgroeien tot een volwaardige concurrent van eeuwige rivaal Nike.

Adidas blijkt veel beter in staat om de strijd met Nike op zijn Amerikaanse thuismarkt aan te gaan.

Maar Reebok heeft die ambitie nooit kunnen waarmaken. Integendeel, Adidas blijkt veel beter in staat om de strijd met Nike op zijn Amerikaanse thuismarkt aan te gaan. Adidas, waarin de Belgische holding GBL een belang van 6,8 procent aanhoudt, kent steeds meer bijval in de VS dankzij partnerschappen met beroemdheden als Kanye West, Beyonce en Pharrell Williams.

Geen succes

Een kleine vijf jaar geleden heeft huidig CEO Kasper Rorsted geprobeerd een ommekeer te realiseren bij Reebok. Hij slaagde erin het sportmerk opnieuw rendabel te maken, maar de prestaties bleven onder het niveau van die van het moederbedrijf. De coronapandemie heeft die verkoop verder de dieperik ingeduwd.

In het derde kwartaal van 2020 zag Reebok de omzet met 7 procent terugvallen naar 403 miljoen euro. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste lockdown, was de omzet met 44 procent ineengestuikt. Een jaar eerder, in 2019, had Adidas de boekwaarde van Reebok al gehalveerd tot 842 miljoen euro. Toen was de roep bij analisten al luid om Reebok af te stoten.

Twee pistes

Half december ging Adidas in op die oproepen. Toen werd bekendgemaakt dat de 'strategische opties' voor Reebok werden bekeken. Nu heeft Adidas de formele beslissing genomen om zijn zwak presterend dochterbedrijf af te stoten. Daarbij worden twee denksporen bewandeld.

Ofwel brengt Adidas zijn dochterbedrijf naar de beurs. Ofwel wordt Reebok in een aparte vennootschap ondergebracht en verkocht aan een privé-investeringsgroep of een kledingfabrikant, zoals VF Corp. Bankiers vermoeden dat een verkoop Adidas circa 1 miljard euro kan opleveren.