'Als we niet opnieuw aan de slag gaan, volgt een economische catastrofe'

'Bijna al onze fabrieken liggen stil. Er komen amper nog bestellingen binnen omdat de winkels gesloten zijn.' Bernard Thiers windt er geen doekjes om: de situatie voor zijn bedrijven is ernstig. Hij staat aan het hoofd van een van de drie divisies van de Amerikaanse beursgenoteerde vloerbekledingsgigant Mohawk, maar werkt nog steeds vanuit Vlaanderen. Zijn divisie, die harde vloerbekleding produceert zoals laminaat, parket en vinyl, valt grotendeels samen met de West-Vlaamse bedrijven Unilin, IVC en Spano, en is goed voor een omzet van 2,5 miljard dollar. In de stilgevallen fabrieken, vooral gelegen in West-Vlaanderen, werken alles samen 3.000 mensen.

'Overal hoor ik dat de lockdown tijdelijk is', zegt Thiers nu. 'Maar wat is 'tijdelijk'? Iedereen weet dat een vaccin niet voor meteen is. Dus is de vraag: wat gaan we over enkele weken doen? Kiezen we ervoor de bedrijven nog lang dicht te houden, dan is dat economische zelfmoord. Klanten zeggen me dat ze niet kunnen betalen omdat hun klanten niet betalen. Waarop ik misschien verplicht wordt mijn leveranciers betalingsuitstel te vragen. Eens die kettingreactie in gang is gezet, wordt het een catastrofe.'