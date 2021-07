Amerikaans Sun rijft wereldspeler in kunstgras SLG binnen

Het investeringsfonds Sun European strijkt via de overname van Sports & Leisure Group (SLG) neer in ons land. Het geeft onder meer de familie De Clerck het nakijken. Sun waardeert de Belgische wereldspeler in kunstgras volgens onze informatie op een kleine 300 miljoen euro.

Het investeringsfonds Chequers lanceerde begin dit jaar de verkoop van het Belgische Sports & Leisure Group (SLG), dat het in 2017 overnam. De zakenbank Rothschild adviseerde het investeringsfonds daarbij. Het dossier trok zowel financiële als industriële bieders aan. Ezn daarvan was de vloerbekledingsgroep Beaulieu van de familie De Clerck.

Maar die delft mee het onderspit, want SLG wordt verkocht aan het investeringsfonds Sun European. Het prijskaartje zou een kleine 300 miljoen euro bedragen, wat overeenkomt met meer dan negen keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van ongeveer 30 miljoen euro van SLG.

De essentie Sun European Partners koopt Sports & Leisure Group (SLG).

Het prijskaartje waardeert SLG naar verluidt op een kleine 300 miljoen euro.

Het management herinvesteert in de nieuwe constructie boven het bedrijf. Ook de Italiaanse familie Limonta blijft aan boord.

Sinds de overname van de Limonta-groep in 2018 is SLG de Europese nummer één en een wereldspeler in zijn branche.

Sun European koopt SLG via zijn zevende fonds, dat een kapitaal van 2,3 miljard dollar heeft. Het legt volgens onze informatie 40 procent van de overnameprijs uit eigen zak op tafel en leent de rest. Zoals gebruikelijk bij een overnames door investeringsfondsen wordt die schuld op het overgenomen bedrijf afgewenteld.

Het management onder leiding van John Penninck (CEO) herinvesteert in de nieuwe constructie en komt aan de zijde van Sun in het kapitaal. De Italiaanse familie Limonta, die naar aanleiding van de overname van de gelijknamige groep in 2018 aan boord kwam, blijft ook aan boord.

Sun European, voor de SLG-deal bijgestaan door Lincoln International, is in ons land onbekend, maar is al een kwarteeuw actief in de private-equitysector, eerst in de Verenigde Staten en vervolgens in Europa. Het heeft 37 bedrijven in portefeuille, waaronder 16 op het oude continent. In Nederland is het eigenaar van het modemerk Scotch & Soda en van CNC, een producent van compost en dekaarde voor de teelt van champignons. Het is zinnens om samen met het management van SLG, dat in Europa al een heel sterke positie heeft, een wereldspeler te maken.

Kwantumsprong

Chequers kocht SLG bijna vier jaar geleden. Het was tot dan de kunstgraspoot van Domo, de groep van de familie van Jan De Clerck. De groep uit Sint-Niklaas maakte eind 2018 een kwantumsprong met de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Limonta. Die deal maakte van SLG de Europese nummer één en een wereldspeler in zijn branche. De hoofdmerken van SLG zijn Domo Sports Grass, Fungrass, Namgrass, Limonta Sport en Limonta Landscape.

Sun is in Nederland eigenaar van het modemerk Scotch & Soda en van CNC, een producent van compost en dekaarde voor de teelt van champignons.

De overname van Limonta gaf de financiële resultaten van SLG een stevige boost. In 2017 was de groep goed voor een omzet van een kleine 60 miljoen. In 2019, na de overname van Limonta, bedroegen de inkomsten 132 miljoen euro. Vorig jaar zou dat opgeklommen zijn tot zowat 160 miljoen, waarop een brutobedrijfswinst (ebitda) van een kleine 30 miljoen zou geboekt zijn.

De groep heeft sinds de overname van Limonta vier productiesites: Sint-Niklaas, Bergamo (Italië), Asunción (Paraguay) en Huizhou (China). Daar rollen jaarlijks 20 miljoen vierkante meter kunstgras van de band.

Multisport

Het kunstgras van de Vlaamse groep wordt gebruikt op voetbalvelden, maar ook op andere sportterreinen, bijvoorbeeld voor hockey, tennis, rugby en golf.

De Oost-Vlaamse groep heeft enkele prestigieuze projecten gerealiseerd, zoals enkele jaren geleden de grasmat van het iconische Santiago Bernabéu-stadion van Real Madrid, de trainingsvelden van AC Milan en de kunstgrasvelden van de Belgische hockeyploegen Dragons en Watducks. Het kunstgrasveld van de voetbalploeg Sint-Truiden rolde eveneens van de band in Sint-Niklaas.

SLG haalt bijna driekwart van zijn omzet uit de sportbranche. De rest komt voort uit de afdeling vrije tijd (leisure).