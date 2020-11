Amsterdamse hedgie tweede grootste aandeelhouder Balta

België is geen onbekend terrein voor Farringdon. De voorbije jaren had het fonds posities ingenomen in D'Ieteren en Recticel. 'Balta is vandaag wel het enige Belgische aandeel dat we in portefeuille hebben', zegt Blankfoort. 'We zijn al lang aandeelhouder. We hadden al enige tijd een belang van ongeveer 3 procent in de groep en spraken geregeld met het management. Nu hebben we bijgekocht.' Wat de discrete investeerder met die positie van plan is, wil hij niet kwijt.