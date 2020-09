Ann Demeulemeester in Italiaanse handen

De Italiaanse retailer Antonioli neemt het Belgisch modelabel Ann Demeulemeester over. De deal omvat onder meer de 'flagshipstore' in Antwerpen.

Twee jaar na de verkoop van Dries Van Noten komt een ander Belgische modebedrijf in buitenlandse handen. Ann Demeulemeester wordt overgenomen door het Italiaanse Antonioli. Hoeveel die op tafel legt, is niet bekend. Met de deal leggen de Italianen de hand op de archieven van het merk, het hoofdkwartier van het bedrijf, zijn historisch pand in Antwerpen en een showroom in Parijs. Ann Demeulemeester zelf zou niet betrokken worden bij een eventuele herlancering van het label.

Demeulemeester - net als Dries Van Noten een van de oorspronkelijke 'Antwerp Six' die de modewereld in de jaren tachtig op haar kop zette met hun vernieuwende ontwerpen in een radicale stijl - vertrok in 2013 bij haar bedrijf. De creatieve leiding was sindsdien in handen van de Fransman Sébastien Meunier, de voormalige mannenontwerper van het merk. Die verliet het bedrijf begin juli.

De aandelen van Aan Demeulemeester zaten (grotendeels) in de handen van topvrouw Anne Chapelle, een compagnon de route van Ann Demeulemeester en iemand die wel eens omschreven wordt als 'de machtigste vrouw in de Belgische mode'.

Woelige jaren

Ann Demeulemeester kende op financieel vlak woelige jaren sinds het vertrek van de modevrouv. 'We zijn sinds anderhalf jaar uit het dal gekropen', verklaarde Chapelle begin deze zomer aan Knack. Zij stelde toen dat mode in België niet geapprecieerd wordt door banken en investeerders. 'Op een bepaald moment moet je dan extern kapitaal zoeken. Er zijn vaak mensen langsgekomen die wilden investeren, maar het waren niet altijd de juiste personen. Ik wou iemand vinden die begrijpt waar het bedrijf naartoe moet, iemand met een plan voor de komende tien jaar. Achter Claudio Antonioli kan ik staan.'