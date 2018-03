Badlinnen-boegbeeld Marc Santens overleden

Marc Santens, de voormalige topman van handdoekenfabrikant Groep Santens, is op 84-jarige leeftijd overleden.

Marc Santens, die van 1963 tot 2003 de topman was van de Groep Santens, is overleden. Het bedrijf stond bekend voor de productie van badlinnen, zoals handdoeken.

Santens was tussen 1981 en 1985 voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), waaruit later de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka ontstond. Hij was ook voorzitter van de Kredietbank, het latere KBC, en het uitgeversbedrijf achter De Tijd. In 1986 werd hij in de adelstand verheven met de titel van baron.

Santens kwam in 2008 samen met enkele andere familieleden in opspraak voor fraude. In 2015 sprak hij een dading af met de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI). De familie betaalde 4,5 miljoen euro om zijn proces af te kopen.