Balcaen plots weg uit raad van bestuur Mohawk

Filip Balcaen is geen kandidaat voor een nieuw mandaat bij Mohawk. Dat blijkt uit de oproeping voor de algemene vergadering van de vloerbekledingsreus. Zijn vertrek is onverwacht.

Balcaen werd bestuurder en aandeelhouder van Mohawk in 2015. Hij verkocht toen de vinylreus IVC aan de Amerikaanse groep tegen een waardering van 1 miljard euro. Balcaen werd voor zo'n 10 procent van het overnamebedrag in Mohawk-aandelen uitbetaald. Daardoor kreeg hij ongeveer 1 procent in handen van de Amerikaanse vloerbekledingsreus, die via de Belgische dochter Unilin ook producent is van de bekend Quick Step-laminaat.

Balcaaen trok zijn participatie in Mohawk stelselmatig op tot 3,2 procent. Tegen de huidige koers van Mohawk is dat pakket 445 miljoen dollar (378 miljoen euro) waard. Filip Balcaen is de belangrijkste particuliere partij na Mohawk-CEO en voorzitter Jeffrey Lorberbaum en zijn familie.

Donderslag

Als een donderslag bij heldere hemel stopt de West-Vlaming nu als bestuurder bij de Amerikaanse groep. Bij zijn investeringsvehikel Baltisse wil men daar geen commentaar over kwijt. Mohawk zelf geeft geen reden op. Tot nader order is Balcaen wel nog aandeelhouder van de vloerbekledingsgroep.

Mogelijk is zijn vertrek uit het Mohawk-bestuur gelinkt aan de recente gebeurtenissen bij de vinylreus IVC. CEO Jan Vergote moest daar begin maart plots vertrekken - naar verluidt ondanks het feit dat er intern al was gecommuniceerd over zijn promotie binnen de Mohawk-constellatie.

Vergote werd begin dit jaar voorgesteld als de nieuwe topman van Mohawks vloerbedekkingsactiviteiten buiten de Verenigde Staten. Die divisie wordt vandaag al geleid door een Belg, Bernard Thiers, maar die zou met pensioen gaan. De promotie van Vergote zou volgens waarnemers tot spanningen hebben geleid binnen de groep - er is sprake van 'cultuurverschillen'. Waarop de raad van bestuur van Mohawk, tegen de zin van Filip Balcaen in, uiteindelijk voor het ontslag van Vergote zou hebben gekozen. 'Dat Balcaen nu vertrekt als bestuurder, moet in die context worden gezien', besluit een waarnemer.

Investeerder

Sinds de verkoop van de tapijtgroep Balta, maar vooral van IVC, ontpopt Balcaen zich tot investeerder. Hij is actief in vastgoed (retailparken, kantoren, rusthuizen) en heeft aandelen in enkele beursgenoteerde bedrijven.

Daarnaast is hij ook actief in private equity. In zijn portefeuille zitten onder meer Stevia One - een bedrijf dat het natuurlijke calorieloze zoetmiddel stevia maakt -, House of Talents (een specialist in knelpuntberoepen), de Poolse producent van brandwerend glas Polflam en de West-Vlaamse accountant Partners in Accountancy.