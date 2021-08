Balta doet beter dan verwacht

De tapijtproducent Balta waarschuwt wel voor oplopende kosten in de tweede jaarhelft.

Balta boekte in het tweede kwartaal een omzet van 166 miljoen euro, wat een pak beter is dan de 152 miljoen euro die analisten van KBC Securities in het vooruitzicht hadden gesteld. Ook de aangepaste bedrijfswinst voor afschrijvingen, de ebitda, bleek met 23 miljoen euro hoger uit te komen dan de voorspelde 18,5 miljoen euro.

Die cijfers zijn spectaculair beter dan vorig jaar, toen Balta loodzware klappen kreeg als gevolg van de vele lockdowns bij het begin van de coronacrisis. Maar de echte verrassing zit in het feit dat de omzet en de nettowinst ook hoger uitvallen dan in de eerste drie maanden van het jaar. Analisten hadden nochtans verwacht dat Balta’s omzet zou dalen in vergelijking met het eerste kwartaal.

Hogere kosten doorrekenen

Dat is dus niet het geval: Balta slaagt er nu al voor het vierde kwartaal op rij in de omzet en de winstmarges beduidend op te krikken. Dankzij hogere verkoopvolumes en betere prijzen, maar ook het feit dat nog producten werden verkocht die in de tweede helft van vorig jaar werden gemaakt met veel goedkoper ingekochte grondstoffen - eenzelfde boekhoudeffect speelde bij Bekaert. Ook het besparingsprogramma NEXT hielp tegenvallende wisselkoersen en oplopende personeelskosten te compenseren.

Bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers had topman Cyrille Ragoucy gewaarschuwd voor forse stijgende materiaal- en transportkosten. Om dat op te vangen had Balta prijsverhogingen doorgevoerd in alle divisies. ‘Die hebben al hun vruchten afgeworpen in het tweede kwartaal’, zegt Ragoucy. ‘Maar om boekhoudkundige redenen zullen de hogere kosten vooral in de tweede jaarhelft een impact hebben. We blijven er waakzaam op toezien dat we juist reageren op de wereldwijde macro-economische onzekerheden.’

Net als in het eerste kwartaal kende de afdeling Rugs – de losse karpetten – een sterke drie maanden. Onder meer door meer in te zetten op e-commerce stegen de verkoopvolumes, terwijl Balta de winstmarges ook kon opkrikken door prijsstijgingen door te voeren en verder op de kosten te letten. Daardoor steeg de omzet in de eerste jaarhelft met 48 procent naar 124,8 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst met 16,9 procent aandikte tot 21,1 miljoen euro.

De afdeling vasttapijt (Residential) had het in het eerste kwartaal nog moeilijk met een slinkende omzet en winst, maar die trend lijkt gekeerd. De winkels in het VK gingen geleidelijk weer open en ook op Europese vasteland was er beterschap. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 27 procent naar 92,4 miljoen euro, terwijl de aangepaste brutobedrijfswinst uitkwam op 8 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was dat nog 3,1 miljoen euro.

Schuldenlast

Toch zet dat geleidelijke herstel uit de covidperiode zich nog niet in alle afdelingen voort. Commercial, de divisie die tapijttegels verkoopt aan bedrijven en instellingen, blijft het moeilijk hebben. De omzet en ebitda herstelden wel in het tweede kwartaal, maar te weinig om de klappen van de voorbije maanden goed te maken. Over de eerste zes maanden van het jaar daalde de omzet met 7,4 procent naar 93,1 miljoen euro.

Bedrijven en instellingen zijn nog altijd erg voorzichtig om nieuwe projecten te lanceren, waardoor de vraag bij Balta's Commercial-afdeling onder druk blijft staan.

Negatieve wisselkoerseffecten spelen daar een rol in. Maar bedrijven en instellingen zijn ook nog altijd erg voorzichtig om nieuwe projecten te lanceren, waardoor de volumes hier onder druk staan. Het goede nieuws is wel dat de brutobedrijfswinst in de eerste jaarhelft licht steeg naar 15,1 miljoen euro en dat ook de marges geleidelijk weer stijgen.