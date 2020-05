Balta hakt in de kosten

Over de drie maanden krompen omzet en bedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) met respectievelijk 13 en 2 procent, tot 160 miljoen en 17 miljoen euro. Terwijl de ebitda in januari en februari met 16 procent verbeterde, was de klap in maart enorm: de omzet kromp die maand jaar op jaar met 29 procent, aangezien klanten en masse hun bestellingen stopzetten.

Een cijfer over de ebitda geeft de tapijtgroep niet, maar een snelle berekening leert dat de rendabiliteit - gelet op de evolutie in januari en februari en de kleine daling over heel het kwartaal - in maart met zo'n 40 procent ingestort is.