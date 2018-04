Balta heeft kamerbreed probleem

De Britse tapijtwinkelketen Carpetright sluit een vijfde van zijn Britse winkels. Slecht nieuws voor de Belgische tapijtproducent Balta want Carpetright is grote klant.

Maar Balta heeft nog andere katten te geselen.

Carpetright, de grootste tapijtverkoper van het Verenigd Koninkrijk, zit in de penarie. Het bedrijf heeft financiële problemen, stuurde recent een aantal winstwaarschuwingen uit en zal het jaar afsluiten met verlies.

Donderdag maakte het bekend dat het 92 van zijn 409 Britse winkels sluit. 300 mensen verliezen hun job. Carpetright worstelt met verschillende problemen. In België en Nederland lopen de winkels niet goed, in het VK - het grootste tapijtland van Europa - is de toestand dramatisch. Carpetright krijgt er steeds meer concurrentie van aartsrivaal Tapi Carpet waarvan de oprichter tot 2014 voorzitter was van Carpetright.

Bovendien houden de Britten - ook wel eens de koningen van het tapis-plain genoemd - sinds het Brexit-referendum steeds meer de vinger op de knip. Ze hebben minder vertrouwen en blijken hun vloeren steeds minder vol te plamuren met kamerbreed tapijt. Als Brits marktleider wordt Carpetright, dat 90 procent van zijn omzet uit kamerbreed tapijt haalt, wel eens de kanarie in de koolmijn genoemd. De problemen bij het bedrijf zouden er wel eens kunnen op wijzen dat de Britten aan het afkicken zijn van hun tapijtmanie en meer gaan kiezen voor andere, goedkopere, vervangingsproducten.

Leveringen gedaald

Dat is heel slecht nieuws voor de West-Vlaamse tapijtproducent Balta. Carpetright is met IKEA en groothandel Headlam een van de grootste klanten. Het VK vertegenwoordigt 28 procent van Balta’s globale omzet. Bovendien gaat de helft van Balta’s omzet uit kamerbreed tapijt voor de residentiële markt (zelf een derde van de totale omzet) naar het VK.

‘We volgen de situatie op de voet’, zegt marketing directeur Geert Vanden Bossche van Balta. ‘Carpetright sluit zijn minst rendabele winkels en concentreert zich op de sterke.’ Begin dit jaar verklaarde Vanden Bossche dat slechts vijf procent van Balta’s omzet van Carpetright komt, maar gisteren wou hij dat cijfer niet bevestigen. ‘Onze leveringen aan Carpetright zijn gedaald maar cijfers kunnen we niet geven.’

Tot eind vorig jaar was er volgens Vanden Bossche geen daling van de tapijtconsumptie merkbaar op de Britse markt. Dit jaar zou zou het slechte weer en enkele sneeuwdagen wel een negatieve impact kunnen hebben gehad op de verkoop. Op de vraag of de dalende Britse tapijtverkoop een structureel probleem dreigt te worden, wil Vanden Bossche liever niet antwoorden. ‘Begin mei geven we een kwartaalupdate. Nu is het te vroeg’.

Groeimotor weg

Is het Britse kamerbreed tapijt Balta’s ‘major problem’? Analist Thijs Hoste van Degroof Petercam denkt van niet. ‘De Britse problemen waren al min of meer gekend. Balta heeft er gedeeltelijk op geanticipeerd door de productie van kamerbreed tapijt in Oudenaarde stop te zetten. De impact van van Carpetright blijft belangrijk.

Maar dé verrassing bij de winstwaarschuwing eind vorig jaar was de aankondiging dat Balta in de VS twee grote klanten in de doe-het-zelf sector heeft verloren in de karpettenmarkt (losse tapijten). De Balta-directie had die markt voorgesteld als dé groeimotor van het bedrijf en had tot dan ook goede vooruitzichten. Het was ook de sterkst groeiende divisie. De directie verwacht daar nu in het eerste semester een omzetdaling van 15 procent. Dat is niet niks’.

Vorig jaar was de Rugs-divisie, zoals ze in het jargon heet, goed voor een derde van de 660 miljoen euro omzet. Met 16,5 procent tekende ze ook voor de hoogste winstmarge ook al daalde die marge in de tweede helft van 18,4 naar 14,7 procent. De winstmarge uit commerciele tapijten - tapijttegels voor hotels, kantoren en rusthuizen - daalde van 14,5 naar 12,5 procent. De marges in tapis-plain liggen met 8,6 procent het laagst.

Balta schroefde voor 2018 ook de verwachtingen voor zijn brutobedrijfswinst terug tot 82 à 87 miljoen euro. Dat is tien procent lager dan wat de meeste analisten hadden vooropgesteld.