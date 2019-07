Balta krijgt Chief Transformation Officer

Balta schud het topmanagement door elkaar. Cyrille Ragoucy blijft CEO maar de financieel directeur moet plaats ruimen.

Jan-Christian Werner volgt Tom Gysens op als financieel directeur. Werner krijgt de taak om de zware schuldenlast van de tapijtenproducent Balta onder controle te houden, een schuldenlast die door de gehavende rendabiliteit steeds zwaarder weegt.

De brutobedrijfswinst daalde vorig jaar met 14 procent en het management verwacht ook dit jaar een 'moeilijk jaar van transformatie'. De brutobedrijfswinst zal naar verwachting in lijn van vorig jaar liggen. Balta worstelt met een teruglopende vraag naar kamerbreed tapijt in zijn Britse kernmarkt en ontsnapt evenmin aan de kosteninflatie in de sector met duurdere grondstoffen, een krappe arbeidsmarkt en oplopende transportkosten.

Chief Transformation Officer

Om het tij te keren, lanceerde Balta zijn transformatieplan NEXT. De ambitie is de komende drie jaar in de kosten te snijden en te investeren in ‘duurzame groei’. Dit jaar wordt er 40 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in e-commerce, de versterking van de verkoopteams en de ontwikkeling van producten met een hogere toegevoegde waarde. Om dat meerjarenplan in goede banen te leiden, is het bedrijf de zoektocht gestart naar een Chief Transformation Officer zoals ook luierbedrijf Ontex eerder dit jaar deed voor zijn plan Transform to Grow.

Cyrille Ragoucy blijft de groep als CEO aansturen. Ragoucy werd vorig jaar aangesteld als opvolger van Tom Debusschere (ook ex-topman Deceuninck) die aan de kant werd gezet en intussen is opgedoken als CEO van de start-up Urban Crop Solutions dat verticale boerderijen ontwikkelt.

Voorts komt de Amerikaanse Bentley Mills-topman Jim Harley in het managementcomité van Balta, net als nieuwkomer Oliver Forberich. Deze laatste stapt over van streekgenoot Bekaert - waar hij hoofd marketing was - en wordt algemeen directeur van Balta Carpets.