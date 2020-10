Balta krijgt uitstel van terugbetaling bankkredieten

Balta heeft bij de banken bedongen dat het zijn uitstaande leningen ter waarde van 61 miljoen euro een jaar later mag terugbetalen. Dat zegt de tapijtgroep in een tussentijdse update. De ebitda heeft in het derde kwartaal een sprong gemaakt.

'We zijn uitermate tevreden met het voortgezette vertrouwen van onze banken na het doornemen van onze vooruitzichten voor de komende jaren', staat in het persbericht. 'Deze verlenging is een belangrijke stap in de verdere verbetering van onze kapitaalstructuur.'