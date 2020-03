Balta legt 'verschillende fabrieken' stil

De tapijtenproducent zegt door de lockdown op het Europese continent met een terugloop van de bestellingen te kampen.

Hoe drastisch de wereld door de snelle verspreiding van het coronavirus veranderd is, illustreert Balta . Op 6 maart durfde de tapijtenproducent na enkele moeilijke jaren nog voorzichtig gewag te maken van een kentering.

Nog geen twee weker later ziet de situatie er helemaal anders uit, nu de drastische maatregelen om het virus in te dammen zwaar op de economische activiteit inhakken. 'We merken op dit ogenblik een daling van de bestellingen van verschillende klanten op het Europees continent, als gevolg van de 'lockdown'. Dat zal een impact hebben op onze verkopen.'

-90% Gevloerd tapijt Het aandeel Balta noteert nu 90 procent onder de intekenprijs van juni 2017

Balta grijpt in. 'We hebben maatregelen genomen om onze kosten te beheersen, zoals een tijdelijke stop van de productie in verschillende fabrieken'. De tapijtproducent zegt de situatie op de voet volgen en ook continu te evalueren welke bijkomende maatregelen nodig zijn om zowel de gezondheid van het personeel als de financiële gezondheid van het bedrijf te verzekeren.

Het probleem van Balta is dat de groep deze crisis al in wankele gezondheid instapte. Het bedrijf kampt door een waslijst van tegenslagen en eigen blunders met een toxische cocktail van een hoge schuldenlast en krimpende bedrijfswinst. Eind 2019 beliepen exclusief leaseschulden de financiële schulden 4 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda). Dat is omcomfortabel hoog.