Balta neemt designtapijtproducent Papilio over

De tapijtreus Balta neemt Papilio over van Associated Weavers. Het wil zich positioneren in het hogere segment van de karpettenmarkt.

De overname dateert al van oktober, maar was tot nu toe onder de radar gebleven. 'Het gaat om een kleine overname', zegt Geert Vanden Bossche, woordvoerder van Balta . 'We hebben de voorraden en het merk overgenomen. Het handvol mensen dat er werkte op hebben we ontslagen en een deel ervan hebben we weer in dienst genomen.'

Papilio is een producent van karpetten (losse tapijten) in het hogere segment. Het bedrijf uit Kuurne behoorde tot de tapijtgroep Associated Weavers en ontwerpt karpetten in opvallende dessins en speciale materialen zoals sisal, viltwol of gerecycleerde plastics. De tapijten worden handgeknoopt in ateliers in India, China en Bangladesh. Associated Weavers is echter gespecialiseerd in kamerbreed tapijt en daarin waren de karpetten een buitenbeentje.

Symbolische overname

'We hebben er de meest extreme ontwerpen uitgehaald en de voorraden gereduceerd, zodat we ze voortaan kunnen mee aanbieden via onze vaste kanalen', zegt Vanden Bossche. 'Negentig procent van de karpetten zullen op afroep gemaakt worden, met slechts een beperkte voorraad. Het is een van de stapjes van Balta om meer in het hogere segment te profileren, met meer uitstraling en creativiteit.'

De overname is opvallend en symbolisch, omdat Balta sinds de beursgang in juni 2016 door zwaar weer gaat, en eigenlijk nauwelijks geld heeft voor overnames. Het zag de voorbije kwartalen omzet en winst terugvallen, en de schuldgraad evolueerde vorig jaar naar 3,9 keer de brutobedrijfswinst, het niveau van voor de beursgang in juni 2017. De karpettendivisie was altijd al een sterkhouder voor de groep, naast de tapijttegels voor de projectmarkt (Bentley Mills).