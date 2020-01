Balta onderuit na noodfinanciering

Op de beurs van Brussel gaat Balta woensdagochtend tot 6 procent lager naar 2,56 euro. De tapijtproducent kondigde woensdagavond twee fabrieken te verkopen en onmiddellijk terug te leasen . Balta casht zo 42 miljoen euro en kan zo later dit jaar een duur kortlopend krediet van 35 miljoen euro aflossen.

Volgens het bedrijf valt de herfinanciering door fabrieken in onderpand te geven een stuk goedkoper uit dan de rente van 7,75 procent op het krediet dat dit jaar vervalt.

Net als andere bedrijven maakt Balta wel vaker gebruik van leaseschulden , onder meer voor zijn machinepark. Maar een verkoop van eigen fabrieksgebouwen is uitzonderlijk. 'Een sale & lease back is altijd de laatste optie voor industriële bedrijven', stipt beurshuis Kepler Cheuvreux aan.

Balta kampt met een toxische cocktail van tegenvallende verkopen, brexit, oplopende grondstoffenprijzen en een e-commerceproject in de Verenigde Staten dat moeilijk van de grond raakt. Daardoor torent de schuldenlast - inclusief lease - van 320 miljoen intussen ver boven de geschatte jaarlijkse bedrijfswinst over 2019 - 63 à 67 miljoen euro uit. Gelet op de huidige lage rendabiliteit zou het enige alternatief voor de verkoop van de fabrieken waarschijnlijk een herfinanciering tegen wurgrentes geweest zijn.

Winstherstel tegen 2022 is een must. Dat jaar moet Balta de hoofdbrok van zijn schulden - een obligatie van 235 miljoen - herfinancieren. Door de aanhoudende problemen beloopt nu beurskoers nog nauwelijks een vijfde van de intekenprijs in juni 2017, 13,25 euro.